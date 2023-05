​Utilitzem menys energia per respirar que fa trenta anys: per què?

Un dels processos vitals dels éssers humans està canviant des de fa dècades. Es tracta del fet de. Un grup d'experts i científics de l'que forma part de l'ONU ha demostrat que actualment els humans fem servir menys energia per respirar que fa trenta anys.Es tracta d'un descobriment inesperat per als experts i que es deu a la reducció del, és a dir l'energia que una persona necessita estant en repòs. A hores d'ara, doncs, els éssers humans usem menys energia per fer aquest procés basal. Els experts creien que la reducció de l'energia necessària per respirar vindria per una reducció de l'activitat física, però no ha estat així.Els resultats finals de la investigació permeten entendre com l'alimentació contribueix a l'obesitat, la qual es produeix quande la persona. Segons els autors, fins ara s'assumia que l'obesitat era causada per estils de vida cada vegada més sedentaris, però resulta que ha augmentat la ingesta., autor principal de l'estudi ha explicat per què la despesa en activitat física ha augmentat amb el temps. "El que realment ha disminuït és la despesa energètica basal. Això significa que la taxa metabòlica en repòs d'una persona que viu el 2023 és inferior a la d'una persona de la seva mateixa edat i composició corporal de finals dels anys 90. Això és força inesperat i no sabem molt bé a què es deu".Alguns dels factors que podrien ser causes d'aquest fet podria ser el canvi en la dieta, tot i que hi hauria més d'una causa. Els experts asseguren que han de continuar investigant, però afirmen que l'estudi fet a través dediferents és un pas endavant. "Les dades han permès comprendre millor l'epidèmia d'obesitat i han aportat, per primera vegada, proves sobre com ha disminuït la despesa energètica en els últims 30 anys. Tot i això, quan es combinen en una base de dades, poden tractar-se grans qüestions sobre les causes de l'obesitat, detalla la cap de secció d'Estudis Nutricionals i Mediambientals Relacionats amb la Salut de l'Organisme i coautora de la investigació,

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola