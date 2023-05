​La regidora de Ciutadans a Girona renuncia per «problemes mèdics» i acaba donant suport al PP

L'actual regidora dea l'Ajuntament de Girona,, ha anunciat aquest dissabte al matí que donarà suport aa la ciutat. "És un pas molt pensat i meditat", ha explicat Pujola, que ha afegit que "només hi ha una candidatura capaç de sumar esforços i és la que encapçala". En aquesta línia, demana suport als votants de Ciutadans, Valents i Vox perquè el PPC "tingui més força a l'Ajuntament". Pujola ha fet públic que s'uneix a aquest projecte després que al març renunciés a encapçalar la llista de Ciutadans per "problemes mèdics" i fos substituïda per Camino Fernández. L'anunci s'ha fet en un acte de campanya a la Devesa, on ha acompanyat a l'alcaldable Jaume Veray.Pujola ha justificat el canvi de color polític dient que, després "d'escoltar declaracions en què els dirigents de Ciutadans prohibeixen el pacte preelectoral amb el PP". Ha dit que hi ha "exemples en què aquest pacte ha funcionat molt bé com és el cas de l'Ajuntament de Madrid", on Ciutadans i PP han governat junts la darrera legislatura. "Considero que són unes declaracions precipitades i un greu error". "El més important és el diàleg i arribar a consensos", ha dit Pujola.Durant la seva intervenció aquest dissabte al matí a la Devesa, l'alcaldable pel PPC a Girona ha donat la benvinguda a Pujola i ha destacat la seva "experiència a l'ajuntament" després de vuit anys de regidora com un punt clau de suport a la candidatura. En aquesta línia, l'actual regidora de Ciutadans ha detallat ser "coneixedora de les problemàtiques" de la ciutat i ha assegurat que donarà tot el seu "suport i ajuda per arribar com més lluny millor i buscar solucions".

