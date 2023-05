Detingut per robar 16 mòbils en una sola nit en una discoteca de Barcelona

Elshan detingut un lladre per robar 16 telèfons mòbils en una nit en una coneguda discoteca de, al districte dede la capital catalana. El pispa, un home de 28 anys, ja tenia tres antecedents per fets similars. L'arrest es va produir pels voltants de les 05.00 hores de la matinada d'ahir divendres a la salaLa seguretat privada de la popular sala de festes i concerts tenia retingut el sospitós després d'escorcollar-lo i trobar-li a sobre el reguitzell de mòbils sostrets. Actualment, elstreballen per poder retornar tots els telèfons als legítims propietaris.

