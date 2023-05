​Com aconseguir que els nostres fills mengin més fruita i verdura?

Lasón dos dels ingredients que són cavall de batalla a totes les famílies. Als infants els hi costa menjar-los i els pares busquen tota mena de fórmules perquè agafin l'hàbit d'incorporar en el dia a dia aquests elements clau per a una dieta sana i equilibrada. Malgrat això, moltes vegades els fills acaben guanyat i no aconseguim que mengin el plat de verdura o la fruita que els hi hem posat per dinar o sopar. Ara, però, un estudi ha demostrat que hi haque ajuda al fet que els infants mengin més aquesta classe d'aliments.Segons ha publicat la revista científica JAMA Network Open , diversos investigadors demostren que els infants mengen més fruita i verdura si les famílies dediquen. Els investigadors de la recerca feta per la Universitat de Mannheim d'Alemanya conclouen que si els infants s'estan, mengen més fruita i verdura. Calculen que en total, s'hi haurien d'estar mitja hora (30 minuts).La investigació feta aestableix una relació directa entre el temps de l'àpat i la quantitat de verdura i fruita que mengen. De fet, afirmen que, de mitjana, els participants van menjarallargant l'estona de l'àpat."La duració de l'àpat és un dels components centrals que les famílies poden variar per millorar la dieta dels seus fills. Ja havíem trobat indicis d'aquesta relació en una metaanàlisis sobre estudis que analitzaven els components qualitatius dels àpats familiars saludables. En aquest nou estudi experimental, hem pogut demostrar una relació que abans només era correlativa", afirma el director del Centre de Racionalitat Adaptativa de l'Institut Max Plank per al Desenvolupament Humà,L'estudi també corrobora que allargar la duració dels àpats no fa que els infants mengin també més pa o postres. Els investigadors, però, remarquen que per incentivar l'alimentació a través de fruita i verdura és important presentar els aliments amb

