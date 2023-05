Terratrèmol a les xarxes per un vídeo del fill de Cristiano Ronaldo amb la samarreta del Barça

és el gran ídol madridista del segle XXI, a banda del màxim golejador de la història del Reial Madrid. Un jugador que ha marxat un abans i un després al Santiago Bernabéu i que va marxar per la porta del darrere per provar sort a un club rival. L'adeu del portuguès va ser, probablement, la pàgina més fosca de la seva idíl·lica història com a blanc, però aquest dissabte, les xarxes socials clamen com si n'acabés d'escriure una altra similar.La parella de Ronaldo,, ha publicat auna imatge del fill menor,, amb lad'aquesta temporada 2022-2023. I no només amb la samarreta, sinó que amb l'equipació completa. Amb les seves germanes, el Mateo balla una coreografia, davant l'admiració de la mare. Si bé, els usuaris de les xarxes no han parat atenció al ball, sinó a la indumentària.Els aficionats del Reial Madrid han interpretat aquesta publicació com unaal club on Ronaldo va triomfar i han deixat comentaris durs amb el futbolista. Ni ell ni Georgina són nous a Instagram, ja que la parella acumula centenars de milions de seguidors, pel qual la parròquia blanca dubta que es tracti d'un fet innocent.

