Un estudi revela que el pes dels gratacels enfonsa Nova York

La ciutat dei l's'enfonsen una mica cada any. Així ho revela un estudi publicat recentment per a la revista Earth's Future . Es tracta d'un fenomen que fa anys que els investigadors estudien i que ara han pogut constatar amb certesa i detall. Cada any, la ciutat estàmés enfonsada, i en algunes zones es pot arribar alsLa culpa d'aquest enfonsament no és altra que el pes dels gratacels que omplen la superfície de la ciutat americana. En total són més de, on viuen més de. Els investigadors estimen que el pes de tots aquests edificis que arriben a mesurar centenars de metres d'alçada, equival a. Aquestes grans edificacions pressionen el sòl que està format per zones sòlides i rocoses, però d'altres amb una barreja d'argiles i terra que faciliten que la superfície cedeixi.Els experts alerten que tot plegat fa créixer el risc d'inundacions a la metròpoli americana. En els últims seixanta anys, el nivell del mar que envolta Nova York ja ha pujat 20 centímetres i els investigadors alerten que davant de pròxims episodis de tempestes,. "La combinació de l'enfonsament tectònic i antropogènic, la pujada del nivell del mar i l'augment d'intensitat dels huracans són un problema cada cop més gran a les zones de costa", alerten.

