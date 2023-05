Els usuaris viuen amb desconfiança el retorn a la normalitat de l'R2: «Demà tornarà a fallar»

Els usuaris de l'han viscut amb desconfiança el retorn a la normalitat de la línia després de dinou dies d'afectacions per una avaria al quadre de senyals de l'estació de Gavà. Aquest dissabte, Rodalies ha recuperar el servei habitual i els usuaris han rebut el retorn amb alleujament, però desconfien que dilluns la línia funcioni correctament."A mi no em dona cap alegria pensar que funciona el tren, sé que demà tornarà a fallar", ha explicat amb resignació una de les usuàries, l'Adriana. Tant ella com la resta d'usuaris asseguren que les darreres setmanes han estat caòtiques i que amb el bus "trigaven el doble". "M'he hagut de carregar de paciència, plorar molt, demanar perdó a la feina i a vegades agafar el taxi", ha relatat l'Adriana."Ara podem sortir més tranquils, perquè abans sortíem i no estàvem segurs de si passaria el tren o canviarien d'horari", relata també en Mario. ", ja que només passava un tren" o "Cada dia tenia un horari diferent i no sabíem quan sortien els trens" recorden l'Eduardo i l'Ahmed. "Porto anys agafant la Renfe i no ha funcionat en tota la vida i a 2,40 el bitllet, està de meravella", diu irònicament l'Adriana.La líniava registrar fins a 148 incidències durant tot el 2022 . Aquesta xifra equival a pràcticament. Les dades van ser publicades aquest maig a eldiario.es després de realitzar una petició de transparència a Adif. Totes aquestes incidències són considerades com a significatives o greus, fet que van provocar almenys 100 minuts de retard en un o diversos trens. No van quedar registrades aquelles incidències o retards menors.

