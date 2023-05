Una dona d'Almeria grava com un conductor l'atropella i la mata després de discutir-hi

El pasado diciembre una mujer murió días después de ser atropellada en Alhama de Almería. Ella pudo grabar la escena con su móvil, unas imágenes que han servido para reabrir el casohttps://t.co/1SXmO8Vx47 — Informativos Telecinco (@informativost5) May 19, 2023

Una discussió veïnal ha acabat amb tragèdia a, a Almeria. Els fets van passar fa pocs dies i han commocionat la localitat. El propietari de la residència que hi ha just al costat de casa la víctima es disposava a entrar el seu 4x4 de grans dimensions al seu garatge. Segons han explicat els familiars de la dona atropellada a Telecinco, la família tenia un procés judicial contra l'home per una qüestió de les instal·lacions de la seva residència.En el moment d'entrar al garatge, l'home es va queixar que el cotxe de la veïna li molestava per maniobrar, tot i que el vehicle estava aparcat correctament i on li tocava. A l'hora de fer les maniobres, el conductor del 4x4i després també destrossa una paret.Mentrestant, la veïna surt de casa i es col·loca davant del seu cotxe perquè l'home no el torni a tocar. Al mateix moment,. La discussió va a més i l'home acabaatropellant la veïna i xocant contra el seu cotxe. L'impacte resulta tant brusc que provoca la mort de la senyora.Es dona el cas que la mateixa víctima estava gravant la situació i a les imatges es pot veure perfectament tota la seqüència. Fins i tot, també hi havia familiars de la veïna gravant la situació. Tot i aquestes proves, de moment, no han servit per tancar a la presó el conductor, quea l'espera de la investigació que en pugui fer la policia.

