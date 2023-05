té tarifa plana a la campanya de Va ser el primer dissabte de cursa electoral a Nou Barris i avui ha tornat a pujar a l'escenari amb, aquest cop al barri del. La vicepresidenta espanyola -candidata de la plataforma Sumar- no es juga el pa en aquestes eleccions municipals, però necessita projectar-se de cara a les espanyoles de finals d'any: només tindrà futur si es pot formar un govern d'esquerres a l'Estat. Interessos compartits amb els, que en aquest 28-M són davant una cruïlla que marcarà el seu futur polític: la continuïtat de Colau a l'alcaldia, amenaçada pels possibles. A punt d'entrar en l'esprint final de la batalla de Barcelona, Díaz i Colau s'han centrat en el "" d'aquestes aliances. Per això, totes dues han fet una crida a laper "" que eviti un pacte deamba la capital catalana.El missatge de l'ha estat diàfan. Malgrat transmetre que és "" amb l'escrutini i subratllar que se sent orgullosa de l'dels darrers vuit anys, Colau ha admès que existeix elque el projecte quedi truncat pels acords postelectorals. ". I aquest és un risc real", ha expressat. "Vull liderar quatre anys més un govern progressista i estenc la mà als votants progressistes per evitar aquest pacte". "Parleu amb tothom. Aquesta ciutat es juga si continua obrint camí o torna al passat", ha insistit per demanar una mobilització dels electors d'esquerres.Colau no s'ha pogut estalviarexplícits a Collboni, amb qui ha compartit el govern en els dos darrers mandats. Ha assenyalat que va abandonar l'quatre mesos abans de les eleccions i que marca distàncies amb les polítiques desplegades amb els comuns. ", que no diguin la veritat i que no reivindiquin l'obra de govern", li ha etzibat al candidat socialista.Laentre la líder dels comuns i laés absoluta. S'ha demostrat en el relat desplegat per Díaz, amb concordança en els detalls amb Colau. Díaz també ha fet una crida a activar l'electorat d'esquerres per combatre "la política del no" i de la "destrucció", que ha ubicat en les opcions de dretes. Conscients del pes que poden tenir els pactes postelectorals per desbancar l'alcaldessa si aconsegueix ser la candidata més votada,i les veus que li donen suport, com Díaz, intenten alimentar el. "Els altres candidats no tenen projecte de ciutat. El que tenen en comú tots aquests homes és derrotar Colau", ha afirmat la vicepresidenta espanyola. "", ha reblat Díaz, després de recordar que Alberto Núñez Feijóo ja ha ofert els vots del PP per desbancar els comuns : "Feijóo no regala els vots", ha afegit per alertar de com està en perill l'agenda política de l'esquerra.Amb quatre dones a l'escenari -a l'acte del Carmel també hi han participat les eurodiputades-, la líder deha elogiat l'aposta per superilles, la lluita contra l'emergència climàtica i la inversió social que ha desplegat Colau. I ha establert un vincle entre la proposta dels comuns i les apostes fetes pel. Ha citat, per exemple, el salari mínim interprofessional o la reforma laboral. "Representem la gent treballadora", ha dit. Eldictarà sentència. Però, com en el futbol, l'alcalde o alcaldessa de Barcelona no es decidirà fins que eldels pactes postelectorals intervingui.

