Localitzem un gos al mig de l'estany del parc de la Ciutadella de Barcelona. Els agents no dubten ni un moment en agafar una barca per rescatar-lo. El gos s'havia perdut feia una estona, però gràcies al xip localitzem a la propietària i li retornem sa i estalvi pic.twitter.com/16Zg1PygGh — Mossos (@mossos) May 20, 2023

Elshan deixat una de les anècdotes del dia amb un rescat insòlit. Agents de la policia catalana han localitzat unal mig de l'icònic estany del parc de ladei han decidit utilitzar un transport al qual estant poc habituats: una barca per poder arribar fins a l'animal.Tal com ha explicat el cos policial a través de les xarxes socials, el gos s'havia perdut feia una estona, però gràcies alque portava es va poder localitzar a la. La intervenció es va fer a temps i, per fortuna, l'animal estài tot plegat ha quedat com una història curiosa amb final feliç.

