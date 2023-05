El Barça aconsegueix nou patrocinador per a la màniga de la samarreta

Elsegueix fent progressos per intentar omplir les arques econòmiques. Tal com avança Mundo Deportivo, el club blaugrana ha tancat un acord amb la multinacional holandesaperquè sigui nou patrocinador de la màniga de la samarreta del primer equip, almenys per les pròximes tres temporades, i amb dos anys més de manera opcional.D'aquesta manera, el Barça trobaria patrocinador per aquesta part de la samarreta per primer cop des que el 2021 va posar-se fi a l'acord amb. Ara, segons explica el mateix mitjà, el Barça percebrà vuit milions d'euros la primera temporada, 10 el segon curs i 12 el tercer any. Per cada títol guanyat, el contracte especifica que es poden rebre entre mig i un milió d'euros extres.A partir d'aquí, club i empresa han establert la possibilitat d'allargar el contracte en dues temporades opcionals, que ja estarien fora del mandat de l'actual junta directa dei correspondria al nou govern del club prendre una decisió. En tot cas, si s'allargués l'acord, el Barça rebria 12 milions el quart curs i 14 milions la cinquena i última temporada.Philips veu en el Barça un club molt reconegut al món, però específicament als, on l'empresa té la seva seu d'. A banda, la marca també està interessada en l'Espai Barça, i tal com explica el mateix diari, el contracte estableix que Philips serà el proveïdor de les televisions i monitors que s'instal·laran al nou

