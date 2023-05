La sequera provoca un canvi de tendència en el mercat de les piscines

El fantasma de la Catalunya Nord

Canvi de tendència en el mercat de lesarran de la. Els sectors vinculats a la comercialització de piscines adverteixen que han detectat una caiguda en la venda de piscinesi que s'ha frenat la de piscines. No obstant això, la conscienciació ciutadana ha disparat l'interès a poder reutilitzar l'aigua en piscines que ja en tenen de la temporada passada, un fet que ha comportat un increment en la venda de productes per a sanejar-la d'entre un 30% i un 40%.L'impacte més significatiu l'han notat els venedors de piscines inflables o desmuntables, les de menors dimensions i que es poden muntar fàcilment en jardins, terrasses i fins i tot balcons. "Pràcticament hem baixat fins un 50% respecte les vendes de l'any passat, tot i que el pic fort és per Sant Joan", detalla a l'ACN, membre de la junta del. Encara tenen marge, però no preveuen que les vendes es disparin en les properes setmanes, donada la manca de pluges i que la gent cada cop és més conscient de la necessitat d'estalviar aigua.Mentre la venda de piscines cau, els productes per ai mantenir-ne l'aigua han experimentat un increment de vendes d'entre el 30% i el 40%. "Hi ha gammes deo deamb sistemes elèctrics per fer que l'aigua es mantingui en bones condicions, i que permeten no només no llançar-ne, sinó que aquesta estigui durant dos o tres anys perfectament salubre per a banyar-se", explica Martínez. El procés és senzill, i no massa car, de manera que amb un pressupost de 60 euros es pot mantenir l'aigua de manera correcta durant tota la temporada.Això no obstant, el gremi recomana consultar a establiments especialitzats, com ferreteries o comercialitzadors de productes vinculats al sector de la piscina, per saber quin procediment és l'adequat en cada cas. "Abans es tendia a deixar que l'aigua es fes malbé i a l'inici de la temporada s'omplia de nou, però ara el client vol recuperar-la", explica, administrador d', de. En aquest sentit, també han detectat un increment d'interès en màquines netejadores de fons de piscines, que van lligades al procés no només de recuperació de l'aigua, també del manteniment de la piscina.La intensa sequera també afecta la, on el ministeri francès de Transició Ecològica va anunciar el passat 10 de maig la prohibició de vendre piscines inflables o desmuntables , que se suma a les de prohibir regar els jardins o rentar el cotxe a casa. Una normativa que el Gremi de Ferreteria mira de reüll, però sense perspectiva que també l'implanti el, com a mínim avui dia."Tenim contacte amb l'ai no n'hem sentit res, però és cert que la situació no és massa clara i que el mateixha reduït la compra de piscines, de manera que tampoc sabem si serà necessari prohibir-ne la venda", afirma Martínez. El gremi, a més, assegura que també han vist com de retruc s'ha frenat la venda d'altres productes que consumeixen aigua, com ara les dutxes a l'aire lliure i que se solen instal·lar al costat de les piscines."No ens sentim assenyalats per vendre piscines", defensa, tot destacant que si bé no es tracta d'un producte de, és un recurs molt utilitzat per famílies que poden muntar un espai perquè sobretot elsde la casa es refresquin, no només en els primers compassos de l'estiu, també tota la

