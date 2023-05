L'OMS revela quants anys de vida s'han perdut per la Covid (i no són dos)

Impactant xifra que ha proporcionat l'sobre els efectes de la pandèmia. El món va perdre 337 milions d'anys de vida durant el 2020 i el 2021 per culpa de la, segons recull l'informe d'Estadístiques Sanitàries Mundials 2023, publicat aquest divendres per l'Els anys de vida perduts és una estadística utilitzada per estimar els anys que una persona deixa de viure si mor a una edat que no és l'habitual de mitjana. Per exemple, si un home mor als 30 anys a l', on l'esperança de vida mitjana per als homes és de 80 anys, l'OMS estableix que s'han perdut 50 anys de vida. En roda de premsa, la subdirectora general de la Divisió de Dades, Anàlisi i Impacte de l'OMS,, ha qualificat aquesta xifra de ""."És com perdre 22 anys de vida per cada excés de morts el 2020 i 2021", ha explicat Asma. El cap de la Unitat de Seguiment, Previsió i Desigualtats de l'OMS,, ha lamentat que "actualment el món està lluny d'assolir l'objectiu de cobertura sanitària universal", en part per culpa de la pandèmia. "Els trastorns causats per la pandèmia han tingut un impacte substancial en diversos indicadors. I encara que alguns mostren signes de recuperació, molts segueixen endarrerits", ha detallat Wang.Tot plegat per recordar els efectes devastadors d'una pandèmia que ara ja és pràcticament història. La mateixa OMS va declarar fa unes setmanes la fi de l'emergència sanitària internacional per la Covid , una decisió que simbolitza la conclusió de la fase aguda de la pandèmia a escala global, però que no és definitiva.

