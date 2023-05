Salman Rushdie reapareix en públic després de l'atemptat: «La lluita continua»

Salman Rushdie made an unexpected return to public life Thursday at the annual gala of PEN America, just nine months after being stabbed and hospitalized.



aquest divendres a la gala dels premis PEN Amèrica a Nova York. L'escriptor, que l'agost de l'any passat va patir un atemptat que gairebé posa fi a la seva vida , ha rebut una llarga i sonora ovació per part del públic assistent que ha arribat, fins i tot, a posar-se dempeus.Rushdie, que va resultar greument ferit durant l'atac d'un jove extremista, ha dut unes ulleres amb un vidre negre afruit del succés. Així i tot, aquest vespre ha demostrat que res li ha fet perdre l'humor. Aquestes han estat les seves primeres paraules: "Hola a tots. Me n'alegro de ser avui aquí perquè podria no haver-hi sigut ...", ha dit.L'escriptor d'origen indi sempre ha tingut una vinculació molt especial amb aquests reconeixements. El PEN Amèrica és el principal fòrum dels escriptors consagrats. De fet, Rushdie ha arribat a ser-ne president i, enguany, ha rebut elper haver sobreviscut al lamentable atemptat que quasi no explica. En el moment de recollir el guardó, l'escriptor ha dedicat uns minuts a homenatjar tots aquells que l'han ajudat. "Jo vaig ser el blanc aquell dia, ells van ser els herois. El coratge d'aleshores va ser tot seu", ha assegurat, per tot just després afirmar que no pensa quedar-se en silenci després de l'ocorregut."El terrorisme no ha de terroritzar-nos.Com deien els vells marxistes, la lutte continue, la lotta continua", ha expressat en francès i en italià. Rushdie va ser condemnat a mort per una fetua emesa per l'Aiatol·là Jomeini de l'Iran el 1989 per la publicació dels seus Versos Satànics, i des d'aleshoresi vigilància permanent, tot i que darrerament la seguretat s'havia relaxat.L'agressor de Rushdie,, està pres preventivament acusat d'intent d'assassinat i s'enfronta a una possible pena de fins a. En l'única entrevista que va concedir després de l'atac, l'agressor va reconèixer que no havia llegit més que "un parell de pàgines" de l'obra de Rushdie per la qual el va intentar matar.

