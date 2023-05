Daniel Sirera, el candidat fill de guàrdia urbà que salta en defensa de la policia

Després de respondre a l'entrevista de Nació , els alcaldables per Barcelona han d'entomarles preguntes d'un seguit d'activistes socials, que plantegen a cegues als candidats diversos temes de la realitat que preocupa els més joves. Són, tiktoker i defensora dels drets LGTBI+; Viviane Ogou , activista antiracista; Erik Harley , reporter expert en urbanisme; el youtuber Luc Loren Albert Roig , tiktoker activista per la llengua. Ara li toca el torn a, el polític que porta els colors del Partit Popular en aquestes municipals.Sirera respon a qüestions sobre si la Guàrdia Urbana -ell que és fill d'un policia municipal- practica algun tipus de control a les persones d'aspecte diferent, sobre elals qui tenen diverses identitats sexuals i sobre el descrèdit de la política. Sobre la, confia que la "barbaritat" dels preus es resoldria si es permetés construir molt més.DS - El que hem de fer és garantir que la circulació a Barcelona sigui més fluida. Nosaltres sí que volem millorar el transport públic perquè la gent, si vol, pugui utilitzar-lo. En moltes ocasions, la gent no té altre remei que utilitzar el cotxe per entrar i sortir de la nostra ciutat. L'urbanisme tàctic aquest del qual fan gala Colau i Collboni fa que els vehicles tinguin més problemes per circular, es generen més embussos i, per tant, més cotxes funcionen durant més estona.- He de discrepar, d'alguna manera. No veig que la Guàrdia Urbana detingui o aturi la gent pel seu aspecte racial. En qualsevol cas, si es fa, no hi estic d'acord i lluitaré perquè això no sigui així.- Luc, tens raó. Els preus de l'habitatge a Barcelona són una barbaritat. Per tant, s'ha d'intentar abaixar-los. Però abaixar-los construint més habitatge a Barcelona, amb un parc d'habitatge que pugui englobar tota l'àrea metropolitana, amb un millor transport públic. Com més habitatge hi hagi a Barcelona, més oferta hi haurà i els preus baixaran.- Mira, és veritat, Albert, que portem massa anys en els quals hi ha la sensació que els polítics ens han donat l'esquena als ciutadans i que els ciutadans estem treballant per als ajuntaments i les institucions. I li hem de donar la volta a la truita. Has de tenir en compte que tot el que passa a la nostra vida depèn d'una decisió política.- Quan jo era petit, als 8 i 9 anys, era una persona molt grossa i sé el que significa que t'estiguin dient coses tot el dia. En aquest cas, no era per la meva orientació sexual, sinó pel meu aspecte físic. Si està en les meves competències, faré tots els possibles perquè el bullying no tingui lloc ni ales nostres escoles ni enlloc. A mi em deien Gordinche.

