Tanca una altra botiga emblemàtica de Barcelona: aquest cop, la Casa Gallofré

La Casa Gallofré (Manso 68), un dels comerços més emblemàtics de #SantAntoni, ha posat el rètol ‘En liquidació’. Irremeiablement, tot allò que érem s’està extingint, i a aquest pas, aviat no serem res https://t.co/oWaJQhhGEU pic.twitter.com/gcez5eLfu5 — Barcelona Singular (@Bcnsingular) May 18, 2023

"En liquidació". Últimament, hi ha un degoteig de botigues emblemàtiques de Barcelona que pengen, per desgràcia, aquest cartell. Una de les darreres a fer-ho és la icònica merceria, al carrernúmero 68, al barri de. Un negoci de més d'un segle d'història i pel qual hi han passat quatre generacions de la mateixa família.La història de la botiga es remunta al 1917, quan dos germans devan arribar a la capital catalana i van llogar el local per muntar-hi el seu negoci. Fins als últims dels seus dies, la Casa Gallofré ha funcionat sense tenir l'espai en propietat. Durant la seva etapa a la ciutat, ha venuti altres articles de vestir.Ara, però, posen punt final perquè al novembre se'ls acaba eli no poden assumir l'increment del preu del; a més, han perdut clients perquè molta gent prefereix ja fer les compres directament pero acudir a espais de grans dimensions, com

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola