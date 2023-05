Surrealista: un camió tomba un cartell informatiu a l'A-2 i provoca llargues cues

🔴 Un camió amb grua ploma aixecada ha topat contra un pòrtic informatiu i l'ha fet caure a l'A-2 a Martorell ➡ Lleida



El conductor no està ferit i ja s'ha aconseguit obrir un carril



⤴ Alternativa: B-23/AP-7 si surts de Barcelona per la part sud fins a Martorell#SCT pic.twitter.com/nBhxXWT7Fw — Trànsit (@transit) May 19, 2023

Unque duia laaquest divendres a la tarda contra unde metall a l'autovia, fent-lo caure. Afortunadament, el camioner no ha resultat ferit, segons ha informat el Servei Català de Trànsit () en una publicació al seu perfil de Twitter.No obstant això, l'incident ha causata la via a l'altura de Martorell i en direcció Lleida, on a hores d'ara només està obert un carril. Trànsit, però, ha apuntat una viaper circular: la B-23 o l'AP-7 si surts de Barcelona per la part sud fins a Martorell.Consulta aquí totes les, així com l'última hora de la circulació a les carreteres del país.

