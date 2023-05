Mor la promesa del ciclisme espanyol Arturo Grávalos als 25 anys

El ciclisme espanyol està de dol. Aquesta matinada el jove esportista, de l'equip l'EOLO-KOMETA Cycling Team, ha mort d'unals 25 anys. Des del 2021 que no podia competir pel càncer que li van diagnosticar, segons ha detallat el seu equip professional, que forma part de la Fundació Alberto Contador.L'EOLO-KOMETA també ha afegit que les seves ganes de viure, sempre presents fins i tot abans de l'aparició de la malaltia, deixen "milers de moments" per al record. Grávalosva serde la patologia, que li provocava sensacions estranyes durant els entrenaments. "L'evolució de l'operació va ser molt positiva, però el ciclista va haver de passar de nou pel quiròfan en diverses ocasions per intentar erradicar el tumor. L'Arturo mai es va rendir, perquè la seva naturalesa era tal, que", ha manifestat l'equip.En concret, el jove natural de La Rioja no es marcava terminis per tornar a les carreteres, però tenia clar que anava a afrontar cada carrera com una oportunitat que li donava la vida. "i en el qual tant d'afecte va generar", va afegir l'EOLO-KOMETA Cycling Team., en el seu primer any com a professional. "La pena se la guardava per a ell, es negava a donar-li continuïtat. Armat amb el seu enorme somriure, la seva proximitat i la seva franquesa, ell només volia construir, secundar, lloar i agrair. Mai t'oblidarem, Arturo. Descansa en pau", li ha desitjat el seu equip, que demana "màxim respecte" per als seus familiars i amics.

