Eva Parera es fa Tinder: «Absteniu-vos colauers, cupaires, ocupes i comunistes»

Me encantan las terrazas, salir de copas y la seguridad es innegociable. Abstenerse Colauers, Cupaires, Okupas y Comunistas.



¿Quieres hacer conmigo Barcelona grande otra vez?



Mi equipo de campaña me ha hecho Tinder, ¿qué pensáis? pic.twitter.com/L4sRVK2Syt — Eva Parera (@PareraEva) May 19, 2023

Les enquestes no pronostiquen un bon resultat ai la seva candidata,, ha decidit crear-se un perfil aper intentar donar un cop d'efecte. "Absteniu-vos colauers, cupaires, ocupes i comunistes", diu la política a la descripció del seu compte a l'aplicació, que de primeres ja deixa clares quines no són les seves preferències.Parera comença definint-se com "l'que estaves buscant" i explica que li agrada conèixer altres persones de Barcelona amb ganes de millorar la ciutat i gaudir dels carrers i parcs, "però més nets". A més, relata que li agraden les, sortir dei que, a parer seu, laés "innegociable". "Vols fer amb mi Barcelona gran un altre cop?", conclou Parera, recordant el seu eslògan de campanya."Ens va semblar una manera original de donar a conèixer Valents, una opció política fresca, nova ique pot connectar amb undiferent", ha detallat Parera en ser preguntada per la premsa sobre l'objectiu el seu nou. "Veurem com resulta, de moment està funcionant prou bé i potser em surt una cita i tot", ha bromejat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola