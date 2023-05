Tot i que el planeta demana reduir l'ús del vehicle privat, es tracta d'un element imprescindible en la vida de molts. No ho és, però, per aquells que tenen diverses patologies incompatibles amb la conducció. En aquest sentit, és lala que s'encarrega de determinar quines malalties permeten posar-se al volant i quines no, com també de sancionar els conductors amb una revisió mèdica negativa ambAlgunes de les que no, poden semblar evidents, com la demència, l'alzheimer, l'esquizofrènia o la distròfia muscular, per exemple. Altres, però, són sorprenents. I és que la llista de malalties incapacitants de la DGT també inclou la-en els estats més greus-, el, lai elTampoc poden conduir les persones amb la Síndrome de l'de lasi no presenten un informe mèdic favorable, que hagin patit untransitori, amb un, crisis o pèrdues de, tremolors essencials,, osteoporosis, artritis reumatoide,obstructiva crònica i trastorns del desenvolupament intel·lectual.

