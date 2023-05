Aquest és el municipi de Catalunya amb el nom més llarg

Hi ha el municipi més ric de, el que té una major densitat de població, el que disposa de més espais verds i el que compta amb un major patrimoni cultural. Si bé, n'hi ha un altre que es conforma amb tenir el. La seva composició permet explicar aquest rècord, ja que està format per múltiples nuclis de població antics. ÉsNo són tres municipis diferents, tot i que als anys 70 del segle passat es va constituir per la unió d'aquests. Cadascun d'ells, a més, ja estava format per diversos barris i veïnats. Situat al, ara, la seva denominació requereix, 37 sense comptar espais, els quals el situen al capdavant de la curiosa llista.Concretament, està situat als contraforts del massís muntanyós de lesi compta amb un terme municipal molt extens, de 99,83 quilòmetres quadrats. Compta, però, amb una població de només 1.300 habitants. Sigui com sigui, és conegut per tenir el topònim més llarg del país.

