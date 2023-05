Un servei per a la intermediació de lloguer de locals buits a Barcelona

AMB EL SUPORT DE

és unper a la instal·lació d’activitat econòmica en locals buits situats en una planta baixa. Impulsat per, té l’objectiu de posar en contacte persones propietàries de locals buits a Barcelona amb persones emprenedores o empreses que busquen un local per desenvolupar-hi el seu projecte amb undel mercat,i condicions avantatjoses per a ambdues parts.Per formar part d’Intermedia Locals, els locals han d’estar situats en unai fer més deque estanUn cop valorat el local, que ha de tenir un lloguer de com a mínim el, i les seves característiques i potencialitats d’acord amb la normativa vigent, Barcelona Activa buscarà projectes que s’hi vulguin instal·lar com botigues, oficines o tallers.Se’n valorarà lai la idoneïtat en relació amb l’entorn i el marc normatiu del territori i es tindrà en compte si el projecte s’emmarca en àmbits estratègics per al barri o la ciutat.Un cop tancat el contracte, per a un mínim, Barcelona Activa atorgarà 3.000 euros a la propietat, que es podran destinar únicament a adequacions i millores del local, altes de subministraments o contractació d’una assegurança de les rendes de lloguer.

