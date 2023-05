Vuit veïns del Raval, en risc de presó per boicotejar una ruta de Vox al barri

L'Ibrahima, un altre dels investigats per boicotejar Vox. Foto: Ricard Novella



Sis anys de presó demanats: el mateix per tothom



Un relat "imaginari"

L'Ana conversa amb una altra veïna implicada en el teixit del Raval, a l'antiga Escola Massana Foto: Ricard Novella

Preparatius d'un acte per recordar el cas dels veïns del Raval denunciats per Vox Foto: Ricard Novella

El dos de setembre de 2020encara era una anècdota als marges de la institució a Catalunya. Si bé era evident el seu ascens, després d'haver collit vot reaccionari a les eleccions estatals de l'any anterior , la seva presència als barris d'arreu del país era gairebé inexistent. Més encara al, un punt de la geografia catalana amb un alt percentatge de migrants de rendes baixes barrejat amb un teixit social vigorós. Vox va titllar el barri dei s'hi va desplaçar per preparar "un documental", amb una comitiva que aplegava figures com la d'Ignacio Garriga o Rocío de Meer. La reacció de desenes de persones del teixit ravalenc va ser organitzar. Gairebé tres anys després d'aquell episodi, vuit dels implicats en aquella acció s'enfronten a un judici en què se'ls arriba a demanarL'acció va ser publicitada amb relats contraposats des de diversos comptes a les xarxes socials, tant per part dels antifeixistes com dels membres de la formació d'ultradreta. Però existeix un consens en què, davant la visita de Vox, col·lectius del Raval van concentrar-se al carrer i van pressionar per reclamar que marxessin. Superats per la protesta, elsi van tancar-ne el porticó. Mentre eren a dins, s'hi van llançar ous contra la façana, es van encendre petards a peu de carrer i es van obrir pots de fum com acostuma a passar a les manifestacions.Això, segons la fiscalia, constituiria cinc delictes de coaccions, tres delictes lleus de maltractaments, un delicte lleu de maltractament d'obra i un delicte lleu de danys amb agreujant de discriminació ideològica contra Vox. Tot plegat porta el fiscal a demanar una multa de, a més d'una compensació de 700 euros als membres de Vox i la prohibició d'apropar-se a ells o a qualsevol acte de la formació en tres anys.El to dispara la duresa si es llegeix la petició de l'acusació, comandada per l'advocat, el mateix lletrat que va portar l'acusació popular del partit d'extrema dreta contra el president Quim Torra en el judici que va acabar amb la seva inhabilitació. A la descripció dels "fets punibles" es menciona que els veïns del Raval portaven una pancarta amb el lema, i que també ho van clamar. Afegeix que duien "banderes estelades, antisistema i antifa".Finalment, s'arriba a escriure que aquest grup -que comptava amb militants polítics d'espais com la CUP, però també comerciants o veïns indignats- va perseguir-los i llançar-los "pots de fum, bengales, ous, lleixiu i llaunes". Fet que hauria implicat, segons la versió de Vox, que es tanquessin a l'hotel del carrer Hospital fins que van arribar els Mossos per escortar-los. Així, tot i reconèixer que hi havia desenes de manifestants, finalment s'acusa a vuit dels presents. Ara bé, a tots els fa responsables d'un "setge violent" en conjunt i proposa: sis anys de presó 4.500 euros en multes per a cadascun dels denunciats.Els veïns se'n fan creus. "És. I la justícia hi dona ales. És molt greu. La idea és desmobilitzar", valora Santi González, un dels assenyalats per Vox. El mateix veí recorda aquell dia com una resposta del Raval a una estratègia de l'extrema dreta que consideraven que s'havia de denunciar. I ho van fer mínimament organitzats, alguns, i d'altres de manera totalment espontània., exposa una altra de les denunciades, l'Ana, membre del col·lectiu Putes Llibertàries."No va haver-hi contacte físic en cap moment. Teníem pancartes i els fèiem fora, i tant, però ja està", comenta González, que puntualitza que ni tan sols recorda l'existència de la lleixiu esmentada per la fiscalia i Vox. També recorda que els veïns mobilitzats eren molts més que els set membres de la comitiva d'extrema dreta, i queni fer cap més acció més enllà de la protesta. "Parlen de llançament de pirotècnia... Saps què era la pirotècnia? Uns petards minúsculs que un nen de vuit anys portava i vam llançar a terra per fer soroll. I així amb tot", menciona Santi González.Els que es trobaran aviat davant d'un jutge per haver boicotejat l'acte de Vox veuen com una "loteria dolenta" la selecció de noms que ha arribat finalment als jutjats. Asseguren que no entenen perquè han estat cridats aquests vuit noms, més enllà de ser coneguts al barri. Creuen que això ha col·laborat en la investigació policial., recorda González. "Amb les companyes que també hi eren ho parlem i no ho entén ningú. No vaig fer res de diferent. I mai no he tingut cap problema similar abans", expressa l'Ana. De fet,. Únicament hi ha una excepció, i en aquest cas l'antecedent no té cap incidència en el cas que se'n derivi.El teixit associatiu del Raval ja fa temps que denuncia el cas i ha mostrat la solidaritat amb els investigats.-amb presència de col·lectius com els sanitaris del CAP Raval Nord o l'eix comercial del barri- i encara s'organitzen actes per recordar a què s'exposen els afectats. El judici l'havien d'afrontar aquesta setmana, però a: serà més endavant i a l'Audiència Provincial de Barcelona. "Potser ens volen desgastar, però seguirem sense por. Fa molta ràbia, però por no", remarca l'Ana.Un dels aspectes més preocupants per al col·lectiu Alerta Solidària, que porta el cas, és que hi hagi unes sol·licituds de pena tan altes i de manera uniforme. També neguiteja als investigats que la fiscalia especialitzada en delictes d'odi. És el que, amb una campanya estesa els darrers mesos, han valorat com "el món al revés". Ara, això quedarà en mans d'un jutge. Fins llavors, el Raval seguirà recordant que hi ha vuit veïns que s'arrisquen a sis anys de presó per uns fets que tenien al focus expulsar del barri l'extrema dreta més gesticuladora.

