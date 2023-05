Error garrafal pel 28-M: una dona no pot votar perquè el cens diu que està morta

El pròximestan previstes les eleccions municipals a Catalunya, però també arreu del territori estatal. Tots els ciutadans, majors d'edat, tenen dret a participar en els comicis del 28-M exercint el. Excepte la, una dona sevillana que en un principi no podia exercir el seu dret perquè figurava com morta en el cens.Segons explica Canal Sur, la protagonista dels fets, de 89 anys, va sospitar perquè no rebia laper les eleccions municipals, mentre que el seu marit sí que l'havia rebut. Després d'investigar, resulta que la dona constava com a morta, segons el. Per molt inversemblant que sembli, es tracta de la segona vegada que la dona pateix la mateixa situació. L'anterior va ser el 2005 en unes eleccions locals. L'experiència, per això, ha jugat a favor seu i ha aconseguit que es canviï el cens electoral en plena campanya.Així doncs, la María podrà votar el pròxim 28-M, encara que no descarta que es pugui repetir el problema aquest mateix any tenint en compte que hi ha unes eleccions generals programades per finals de desembre . La dona, per això s'ho pren ambi assegura comptar amb bona

