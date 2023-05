Tota mena de furgonetes VW

Viatjar enestà de moda. El model més emblemàtic és la–tant el clàssic com l'actual- i al seu entorn s'hi configura una autèntica manera de vida. Aquest cap de setmana, laviurà una de les concentracions d'aquest tipus de vehiclesEs tracta de The Originals Fest . Un esdeveniment que reuniràal càmping L. Nascuda l'any 2004, amb un centenar de vehicles, enguany arriba a la 19a edició després que l'any passat es reactivés després de dos anys d'absència per la pandèmia. “El mèrit és mantenir un esdeveniment com aquest. La qualitat de les instal·lacions, l'entorn natural i la nostra aposta per la sostenibilitat ho expliquen”, destaca, director de l'establiment.on els amants de les furgonetes de la marca VW, des de la clàssica T1 fins als nous models 100% elèctrica, s'apleguen en llarg cap de setmana ple d'activitats. En destaquen la tradicional foto de família a vista d'ocell, unao la desfilada de furgonetes a l'Escala.El càmping La Ballena Alegre ja ha penjat el. Tanmateix, qui encara es vulgui apuntar a l'esdeveniment pot fer-ho i passar la nit a algun dels altres establiments de l'Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador. El 90% dels assistents provenen de Catalunya, però també destaquen grups de furgonetes provinents de Mallorca, Euskadi i, fins i tot, d'Alemanya.

