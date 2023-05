Els comuns converteixen el «tot és culpa de Colau» en la cançó de la campanya

Capgirar les crítiques és una cosa que l'alcaldessa de Barcelona i candidata a les municipals, Ada Colau, ha utilitzat com a argumentari formal durant la campanya, els darrers dies. Com més s'ataca les superilles i les polítiques d'habitatge, més les reivindica . El que no se sabia fins ara, però, és que la mateixa tàctica, ara amanida amb ironia, protagonitzaria també la cançó electoral de Barcelona en Comú. En aquest cas, com ja s'havia fet amb unes samarretes promocionals, s'ha aprofitat la hipèrbole crítica del-substituint el nom de Yoko Ono pel de l'alcaldessa- per treure pit de les polítiques fetes els últims anys., diu la cançó, situant aquest vers com a títol també.Una de les característiques del tema, que succeeix, és que ha estat composat per activistes de Barcelona en Comú. La producció, a més, ha anat a càrrec de Caballo Grande i Sam Mosketón, mentre que els instruments i veus els han fet artistes del món de la rumba com el mateix Sam Mosketón, Susy Ferrer, Rumberos del carrer de la Cera i músics cubans com Armando Suárez.

