Detenen a Salt un perillós fugitiu amb una ordre internacional de captura

La Policia Nacional espanyola i els Mossos d'Esquadra han detingut al municipi gironí de Salt un home reclamat per les autoritats marroquines que tenia en vigor una ordre internacional de detenció per extradir-lo al país d'origen i que estava fugit des del 2021. Se li demanen més de deu anys de presó per haver comès presumptament delictes relacionats amb el tràfic de drogues, la falsificació de documents i la pertinença a organització criminal.



El detingut va ser localitzat en un establiment hoteler de Salt, on passava la nit i d'on va intentar fugir en detectar presència policial. Després d'atrapar-lo, s'ha decretat l'ingrés provisional a la presó per garantir la seva extradició al Marroc. L'home va oposar resistència i va intentar fugir abans que els agents dels Mossos poguessin atrapar-lo.

La investigació va arrancar a l'abril, quan lava alertar a la policia espanyola de la possibilitat que el fugitiu estigués amagat a Girona i es van iniciar les tasques de recerca i captura. A l'emesa per l'Organització Internacional de Policia Criminal figurava la pertinença del reclamat a una xarxa criminal dedicada al tràfic internacional d'estupefaents per transportar droga a bord de llanxes a canvi de diners, incriminant-lo en quatre operacions a gran escala des del Marroc i amb destí final a Espanya.Després de la detenció, es van practicar diverses actuacions de cooperació policial internacional per aconseguir tramitar l'extradició. El detingut ha passat a disposició judicial al Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l', qui n'ha decretat l'ingrés a presó. A més, lade la policia espanyola ha obert un expedient d'expulsió al detingut per trobar-se en situació irregular.

