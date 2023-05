​Crida de 200 personalitats del món literari per evitar els efectes devastadors de la crisi climàtica

Les primeres mesures

Qui ha signat el manifest?

delhan subscrit un manifest del PEN Català que denuncia la situació climàtica en la qual es troba el planeta i demanen un canvi profund del model econòmic, cultural i social. "Crida per la terra des del món de les lletres" reclama evitar els efectes més devastadors de la crisi. Entre els signants hi ha noms com Vicenç Altaió, Sebastià Alzamora, Joaquim Carbó, Miquel Desclot, Gemma Ruiz, Sebastià Portell, Antònia Vicens, Llucia Ramis, Pol Guasch o Josep Vallverdú, entre altres. El text demana unaper contenir l’ augment de la temperatura global , protegir la biodiversitat i revertir l’actual procés de deteriorament ambiental.“El canvi necessari ha d’anar més enllà de la cosmètica i ha de superar l’actualque persegueix unen un planeta de recursos finits. Ha de ser al mateix temps un canvi polític, econòmic i cultural: tant els governs com la població ha d’assumir la necessitat d’una vida amb menys consum de recursos”, han concretat.“Els efectes de tot plegat sobre lesestan íntimament lligats a la qüestió de la justícia global: els impactes més greus recauen sobre les poblacions més vulnerables, normalment membres de les societats que menys han contribuït a l’emissió de gasos hivernacles o a la sobreexplotació dels recursos del planeta”, lamenta el text del manifest.“Estam convençuts, també, que la reconciliació amb els límits físics del planeta haurà d’anar lligada a laa la redistribució més justa de la renda, a la garantia de vida digna per a totes les persones que compartim la casa comuna i a l’aprofundiment en els mecanismes democràtics de presa de decisions”, conclou el text.El manifest planteja mesures com reduir l’impacte ambiental de l’activitat cultural i reflexionar sobre comla crisi ambiental.També hi ha plantejar-se com ha de ser la. “Donant a la qüestió la rellevància que cal i transmetent la informació de manera veraç, sense enganys i sense dependència d’interessos de les corporacions contaminants”, han concretat.Altres iniciatives que han proposat per combatre la crisi climàtica són incidir més en la denúncia de lespatides pels activistes de l’ecologisme i reflexionar sobre els patrocinis culturals lligats a les formes més destructives d’activitat empresarial o financeraEl llistat de 200 escriptors del manifest es completa amb noms com Josep-Lluís Carod Rovira, Anna Casassas, Núria Iceta, Joan Lluís-Lluís, Jordi Puntí, Maria Mercè Roca, Olga Xirinacs, Margarida Aritzeta, Manuel Baixauli, Lluís Calvo, Manuel Forcano, Víctor Garcia Tur, Biel Mesquida, Vinyet Panyella o Francesc Serés.

Manifest PEN Català: crida per la Terra by naciodigital on Scribd

El PEN Català iniciarà una segona fase perque es vulguin adherir al text. Precisament, el presentaran aquest dissabte a la Fira Literal amb un diàleg entre el cap del comitè d’Emergència Climàtica del PEN Català, Miquel Àngel Llauger, i els escriptors Laia Malo i Josep Lluís Badal.

