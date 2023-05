Ona Carbonell es retira i posa fi a una carrera de llegenda

ha anunciat aquest divendres que es retira i posa el punt final a la carrera de la nadadora amb mésmundials de la història. La barcelonina, amb només 32 anys, s'acomiada de la natació sincronitzada i de les piscines amb un palmarès envejable: dues medalles olímpiques, 23 medalles mundials i 12 medalles europees.A banda dels premis europeus i mundials, la nadadora catalana va arribar al seu màxim èxit als2012, en què va aconseguir la medalla de plata en la categoria de duos i la de bronze en la d'equip. Des que va ser mare l'agost del 2020, també ha estat una figura clau en la lluita per conciliar la maternitat amb l'esport d'elit, on hi ha sumat dues dècades de trajectòria.El seu adeu deixa un gran buit en la natació artística espanyola, ja que ara com ara no hi ha un relleu clau. A hores d'ara, les dolces i ràpides transicions entre Carbonell i les també catalanessemblen no tenir una continuïtat clara, si bé l'equip, amb la seva ajuda, estava donant pas a una nova generació que, sense la pressió d'haver de guanyar, confia a tornar aviat a les medalles.Mare de dos fills, Carbonell també és exemple d'esforç i superació, estendard d'una generació excepcional que va meravellar lesmés importants de tot el planeta. La catalana fa tres anys ja va anunciar una retirada temporal per dedicar-se a la seva família, i ara ha decidit acabar definitivament unaque ja ésde la natació.

