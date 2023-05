Berti Iau: l'humor ebrenc que triomfa a les xarxes

El perfil Nom complet: Albert Pagà

Plataformes: TikTok | Instagram | Twitter

Temàtiques: Humor | Actualitat | Llengua catalana



Contingut:

Així de ridículs sou los profes que canvieu la classe d'idioma. pic.twitter.com/DtnU2Ih0km — Berti (@Bertiresurrect1) September 16, 2021



Albert Pagà

L'humor en català a les xarxes socials necessita persones com en, un jove ebrenc que crea contingut a totes les plataformes, per poder gaudir de l'altaveu que té una llengua com és la castellana., s'autodefineix "com un actor fracassat" que després del Batxillerat va decidir fer el salt a les xarxes per desenvolupar tot el seu talent comunicatiu i les seves ganes per entretenir l'audiència.És un dels pocs influencers catalans que aterren abans de la pandèmia i, sota les seves paraules, gràcies al temps invertit, la constància i la feina feta ha arribat fins on és ara: ambEl seu accent ebrenc també reivindica les varietats de les quals gaudeix el català i que no tenen tanta visibilitat en els entorns digitals. Diversos dels seus vídeos sobre llengua van fer un pet com un aglà a internet.

