Maragall promet endreçar l'ordenança per regular els pisos turístics en els 100 primers dies de mandat

Posar ordre al desgavell en els pisos turístics. És una de les apostes prioritàries d', candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, que impulsarà si aconsegueix la confiança per portar les regnes de la ciutat després del. Així ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa davant del bloc del carrer Tarragona on es van tramitar 120 llicències per a pisos turístics. "Em comprometo a tenir en els primers 100 dies de mandat l'ordenança municipal sobre regulació de pisos turístics redactada i sotmesa a l'aprovació de l'Ajuntament", ha declarat el republicà, que ha apuntat que el cas del carrer Tarragona no és únic, sinó "estructural". Així, ha exhibit fins aque avalen noves llicències turístiques a punts de la ciutat com la plaça de Santa Madrona o els carrers Muntaner i Ventollà, amb el dubte de si encara n'existeixen d'altres no conegudes.El cas del carrer Tarragona, que va esclatar a les portes de la campanya municipal, ha fet també que l'actual Ajuntament s'intenti moure el més ràpid possible i hagi activat mecanismes per evitar que li esquitxi en excés en campanya. El cinc de maig el govern conduït perva anunciar que havia trobat la fórmula per frenar alguns dels plans de l'empresa propietària , impedint queesdevinguin turístics. El camí que ha trobat l'àrea d'Urbanisme municipal és la llei catalana de facilitació de l'activitat econòmica, que estableix que si passen tres mesos des que el promotor d'un negoci fa el tràmit per tenir un pis turístic i en aquest temps no s'hi ha allotjat cap persona, la llicència perd el seu valor.Però pels republicans tot plegat és fruit de la manca de prevenció i de no haver posat al dia l'ordenança que hauria permès regular aquesta qüestió. Així, Maragall ha carregat contra socialistes i comuns, i els ha acusat d'estar "desnonant" famílies per l'", inhibició i mala gestió" en aquest terreny. De nou ha afegit que amb ell d'alcalde aquesta qüestió es resoldrà amb la "màxima urgència i eficiència". Per altra banda, la número dos dels republicans,, ha furgat en el model turístic del PSC, que ha equiparat al de: "El model del passat el comparteixen Trias i Collboni i no se n’amaguen. Volen convertir Barcelona en Benidorm, i si Trias i Collboni volen convertir Barcelona enque es presentin a les eleccions a Benidorm".A la roda de premsa també hi ha participat l’alcaldessa de Sitges, la republicana, que des del municipi ja ha desplegat una ordenança per tal de regular els pisos d’ús turístic. Una norma, tal com ha explicat Carbonell, que limita els habitatges d’ús turístic i que especifica com han d’estar regulats, quines mesures de seguretat han de tenir i que conté un règim sancionador. “Defensem aquestes ordenances, que ens ajuden moltíssim a controlar no només la massificació sinó la imatge de destinació turística que volem donar”, ha sentenciat.

