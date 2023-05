Laura Escanes serà la presentadora de «La travessa», el nou «reality» d'aventures de TV3

Ja la tenim aquí, la @LauraEscanes, al capdavant de "La travessa", el nou reality d'aventures de TV3.



A partir de la tardor, s'estrenarà! 🥾🎒🏔️🗺️ #LaTravessaTV3https://t.co/aIMEFMRQDA pic.twitter.com/vj09xrOusP — TV3.cat (@tv3cat) May 19, 2023

Bomba en el món de la televisió.serà la presentadora del programa, el nou reality show d'aventures que estrenarà TV3 a la tardor.en el qual els participants, que seran triats per parelles, hauran de recórrer a peu els Pirineus i sotmetre's a diverses proves de resistència, habilitat i superació. L'estil del show recorda molt a mítics programes de la televisió estatal comLa travessa serà un dels continguts destacats de la nova plataforma digital de la CCMA i també s'estrenarà a les pantalles de TV3., que serà de la Vall d'Aran fins al Cap de Creus. La parella més ràpida en fer el recorregut​Més de mil parelles es van presentar als càstings del programa, que es van realitzar el març, iTot i que el rodatge comenci aquest estiu, el programa veurà la llum a les televisions i dispositius de tot el país a la tardor. No hi ha data concreta d'estrena.és copresentadora del pòdcast, amb la seva exparella Risto Mejide, i l'exitós espai de Podimo Entre el cielo y las nubes. La travessa és una producció de TV3 amb la col·laboració d'Aguacate&Calabaza Films. Lde tot l'estat espanyol, amb milions de seguidors a totes les seves xarxes socials. Va iniciar la seva carrera en el món de la moda i les plataformes fa gairebé una dècada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola