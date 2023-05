La DGT endureix la normativa: multarà els conductors que portin aquest element al cotxe

Feta la llei, feta la trampa. Si bé, lano vol resignar-se a aquesta realitat de la naturalesa humana i ha endurit la normativa a l'Estat sobre els aparells que es poden portar al vehicle mentre se circula. Per això, l'organisme ha matisat quins dispositius són legals i ha incorporat sancions econòmiques i de punts pels qui els facin servir -o simplement, els tinguin-.És el cas dels, que rastregen i localitzen els detectors de velocitat propers. El seu ús i tinença són considerats una infracció greu i suposen una multa de 200 euros i la retirada de 3 punts del carnet. Pitjor encara és disposar d', que no només els rastregen, sinó que anul·len el seu funcionament. En aquest cas, la multa s'elevaria fins als 6.000 euros i la retirada de punts, fins als 6. Al seu torn, els tallers que els instal·lin s'exposen a una sanció de 30.000 euros.Sí que està permès, d'altra banda, la utilització d', disponibles als aparells GPS i les aplicacions mòbils. Aquests, només situen els radars al mapa i avisen el conductor de la seva proximitat i, per tant, són legals. Cal evitar, però, manipular-los mentre es condueix.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola