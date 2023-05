Eli els seus aficionats tenien ganes de guanyar una nova. I elde TV3 no es volia perdre les celebracions. Per commemorar una victòria que fa tornar el club blaugrana allà on li pertany, el programa ha recuperat aquell himne del Barça de Pep Guardiola: eldeEn una versió adaptada a la temporada actual,i els seus jugadors repassen tot el camí fins a la consecució del títol, imitant la rua que aquest dilluns va fer via triomfal pels carrers de la capital catalana . Això, sense oblidar també les jugadores de l'entitat, que també han guanyat la Lliga i aspiren a fer-se amb una nova

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola