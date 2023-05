Colau es llança a acollir el Mundial de futbol femení del 2031: «Ho tenim tot»

Un telèfon per atendre la violència infantil

L'altra novetat plantejada per Colau ha estat la voluntat de crear un telèfon d'atenció a les violències infantils, des de l'abús sexual a l'assetjament escolar. Seria una línia telefònica gratuïta que podrien utilitzar tant les víctimes com algú de l'entorn que detecti situacions de risc. "En qüestió de mesos podem posar en marxa el telèfon", ha anunciat Colau sobre un servei especialitzat que comptaria inicialment amb uns quinze treballadors i que després es podria ampliar. D'entrada, tindria un pressupost aproximat d'un milió d'euros.

"Hem de deixar de normalitzar la violència contra la infància", que moltes vegades es dona “a l'àmbit privat”, ha refermat la candidata de Barcelona en Comú.



En aquesta línia, ha demanat complicitat i implicació directa de la Generalitat, després de recordar que les competències principals en infància i educació correspon al govern català. Ara ha demanat fer un pas endavant i fer un salt d'escala, amb implicació de l'Ajuntament però també de l'executiu català, a qui ha demanat posar més personal als centres educatius davant els possibles casos de violència. "No és suficient amb atendre-ho amb el personal que ja hi ha a les escoles", ha remarcat Colau. Amb aquest moviment, l'alcaldessa ha insistit que, malgrat no sigui habitual, cal posar les polítiques sobre la violència infantil al centre de la campanya electoral. Especialment, per revertir una manca d'actuacions històrica de les administracions, ha denunciat Colau., que moltes vegades es dona “a l'àmbit privat”, ha refermat la candidata de Barcelona en Comú.En aquesta línia, ha demanat complicitat i implicació directa de la Generalitat, després de recordar que les competències principals en infància i educació correspon al govern català. Ara ha demanat fer un pas endavant i fer un salt d'escala, amb implicació de l'Ajuntament però també de l'executiu català, a qui ha demanat posar més personal als centres educatius davant els possibles casos de violència., ha remarcat Colau.



Sirera (PP) hauria creuat "una línia vermella"

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a les eleccions municipals, Ada Colau, ha reivindicat una candidatura de la capital catalana a. La proposta, que havia estat avançada en una entrevista a Mundo Deportivo, ha estat refermada per la cap de files de Barcelona en Comú en una roda de premsa a l'Agència EFE:. També ha subratllat que és coherent aquest pas, després de tenir "el millor equip" i "la millor jugadora del món".En la mateixa línia, Colau ha concretat que "ja fa dies" que s'està treballant amb aquest plantejament i que la voluntat és enviar un missatge, també a l'hora d'organitzar grans esdeveniments esportius, de tractar "amb el mateix respecte i amb les mateixes condicions" l'esport femení al masculí.i és una candidatura que ens fa especial il·lusió", ha resolt.A més de concretar que aixòque s'estudia si poden arribar a la ciutat, com una etapa del Tour de França o el Mundial d'atletisme, els comuns també plantegen una coordinació amb totes les entitats de futbol del país per coordinar-se i preparar conjuntament la candidatura amb seu a Barcelona. Un dels primers passos ésper posar la iniciativa sobre la taula de manera formal, expliquen des del partit. Preguntada per la logística que implicaria per a la ciutat acollir la gran trobada futbolística, però, Colau ha assegurat que encara és massa aviat per tenir aquests fronts detallats.

El foc creuat polític s'ha endurit quan s'ha referit a una gesticulació recent del PP, ja que el candidat barceloní Daniel Sirera s'ha presentat als jutjats amb una denúncia contra l'Ajuntament i la Generalitat per "inacció" davant l'ocupació de les finques El Kubo i La Ruïna. Davant d'això, l'alcaldessa ha demanat l'aspirant popular que rectifiqui i retiri la demanda, que ha assegurat que no té cap mena de recorregut. "Aquesta guerra bruta de presentar denúncies contra altres candidats em sembla una línia vermella", ha sentenciat Ada Colau.

