Junts entra al cos a cos amb Collboni: «Votar‑lo és com votar Valls el 2019»

Cos a cos amb. És una de les dinàmiques que s'estan instal·lant en la campanya de. Les enquestes continuen dibuixant una situació de triple empat entre ell, l'alcaldessa Ada Colau i el cap de files del, a qui Trias ha definit com qui va "orquestrar" la maniobra amb Manuel Valls per evitar l'arribada d'a l'alcaldia el 2019. Joan Rodríguez, número vuit de la candidatura de Junts, ha estat el més explícit a l'hora de definir els termes en què s'intentarà atacar Collboni: "Votar-lo a ell és com votar Valls fa quatre anys", ha ressaltat en un acte davant de Ca l'Alier, al Poblenou, centrat en el programa econòmic. Fa tan sols uns dies, el candidat indicava, en tot cas, que compartia "model" amb el candidat del PSC . "Les seves teories no són diferents a les meves, però després decideixen que governen amb la senyora Colau. Això és una contradicció important", ha diagnosticat l'exalcalde, que ha tornat a demanar al cap de files socialista si tornarà a governar amb la líder dels"L'alcaldessa i Collboni han apostat pel decreixement, i això és un. Hem de lluitar perquè la ciutat de Barcelonaque tenia i pugui tirar endavant", ha assenyalat Trias, que ha indicat que part de la ciutadania -un de cada tres habitants- vol marxar de la capital. "Això no pot ser, és una ciutat en què hi passen coses molt importants, però després no s'entén el que passa", ha reflexionat el candidat, que ha tornat a posar de manifest que l'alcaldessa no ha fet costat a l'anunci de Seat de fabricaramb el nom del Raval des de Barcelona. L'alcaldessa, ha dit, "no fa res" del que s'hauria de fer per promoure la ciutat. "I no es fan lesque necessitaríem", ha apuntat.El resultat de tot plegat, ha diagnosticat, és que venen ministres a la capital catalana "però no fan la feina que haurien de fer". "Encara recordo que el primer cop que em vaig presentar com a alcalde [2003] lahavia d'estar acabada el 2008, i que ambtot hauria d'haver anat abans i tot.. Quan una ciutat perd deu anys, la resta continua creixent", ha apuntat el candidat, que s'ha compromès a "canviar aquesta situació". Rodríguez, regidor i membre de la llista, ha acusat el govern municipal de fer "propaganda" amb les mesures adoptades durant el mandat, també en el marc de la"Hi ha improvisació, manca de rigor i manca d'autoavaluació, també en matèria de promoció econòmica i en altres camps que acaben afectant en això, com passa amb la mobilitat, que era un servei i ara és un malson pel món del. Estem generant una ciutatper la gent de fora. Ho diuen enquestes ben fetes de l'Ajuntament i de la", ha apuntat Rodríguez, que ha apuntat que el visitant que ve a la ciutat a consumir suposa unde la facturació del comerç de proximitat. "Cada vegada té més dificultats a venir davant les complicacions per venir amb cotxe i amb un transport públic eficient", ha ressaltat.Rodríguez també ha apuntat que el fet de crearamb les superilles -l'exemple que sempre posen a Junts és el de- pot acabar generant un decalatge dins la ciutat que comporti pujades de lloguer. El regidor ha acusat el govern municipal de "manca de transparència", com ha passat en el cas dels pisos turístics del carrer Tarragona forçats per la justícia. "I això el senyor Collboni no ho està explicant: no els va bé que se sàpiga que s'hauran de concedir més pisos així per culpa de la seva gestió. El turisme s'ha de gestionar, i s'ha de gestionar bé", ha remarcat el regidor al consistori barceloní, que ha posat l'accent en el fet quecom a responsable d'economia., número quatre de la candidatura i exconsellera d', ha indicat que Barcelona no pot ser una ciutat low cost, de manera que el programa està pensat per "potenciar l'economia del coneixement". "Una economia que reverteix en tothom que viu, treballa i inverteix en aquesta ciutat", ha indicat Alsina, que ha defensat la col·laboració público-privada com a via per generar llocs de treball i la necessitat de captar talent. Talent estranger, però també fer tornar aquells catalans que treballen fora i tenen ganes de teniramb el país. "Es tracta de posar facilitats perquè vinguin les bones inversions", ha apuntat l'exconsellera.Després d'ella ha parlat, exconseller d'Empresa i eurodiputat durant dues legislatures, s'ha preguntat irònicament com ha vingut aquest divendres la vicepresidenta espanyola Nadia Calviño a Barcelona: "Ho ha fet amb Rodalies o amb el Corredor Mediterrani?". Tremosa ha indicat que calen inversions també al, perquè d'aquí a cinc anys pot funcionar com les Rodalies. "El metro, i en concret la, estan aguantant la mobilitat", ha apuntat Tremosa, que ha posat de manifest que en hora punta està per sobre del. El també diputat ha carregat contra la gestió que s'està fent de l'. "Colau i Collboni han dimitit de la reclamació de més vols per a la ciutat", ha remarcat.

