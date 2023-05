Moren dues nenes de 10 i 12 anys en caure per una finestra a Oviedo

Tragèdia a Astúries.després de caure per una finestra del carrer, en un dels barris més exteriors de la capital asturiana. Segons expliquen des de la policia espanyola, el sinistre ha ocorregut a dos quarts de deu d'aquest matí i els agents es troben per ara a la zona dels fets per determinar les causes de la mort de les dues nenes menors d'edat.Les dues nenes eren bessones i deEls pares estan rebent atenció psicològica pel servei d'emergències d'Astúries. L'Ajuntament d'Oviedo ha decretat dos dies de dol per la mort de les dues menors d'edat i l'alcalde de la ciutat,, s'ha traslladat fins al lloc del sinistre.Ell mateix ha traslladat als periodistes que es troben al lloc dels fets que des del consistori "no tenien cap notícia que la família tingués cap problema".afirmava Canteli, en referència a les dues bessones.

