La Guàrdia Civil identifica Mireia Vehí i altres militants de la CUP en una acció a Barcelona

Acció accidentada de la CUP a Barcelona. La diputada al Congrés Mireia Vehí, un altre membre del partit i altres militants han estat identificats per la Guàrdia Civil i la Policia Portuària el matí d'aquest divendres per penjar una pancarta contra els creuers i a favor del decreixement turístic en el port de la ciutat. La candidata dels anticapitalistes a l'alcaldia, Basha Changue, i la diputada al Parlament Eulàlia Reguant també hi han participat, però no han estat identificades.



Dos creuers han atracat a la capital de Catalunya a les 6:00 hores i la CUP Barcelona ha aprofitat l'ocasió per manifestar el seu rebuig a l'arribada massiva de turistes. "El monocultiu turístic és insostenible", ha denunciat Changue. La pancarta ha hagut de ser despenjada al cap de cinc minuts i l'acció ha quedat aturada abans de l'arribada d'un tercer buc amb capacitat per 6.000 creueristes a les 8:00 hores.

En una roda de premsa, Changue ha proposat crear una "" que gravi les emissions de gas d'efecte hivernacle dels creuers. "És una de les indústries més contaminants, que no deixa d'emetre ni tan sols aturada al nostre port", ha criticat, alhora que ha apostat per lade la capital catalana.