Mor ofegada una nena de tres anys després de caure en una piscina particular al Segrià

Tragèdia al Segrià. Una nena de tres anys va morir ofegada el migdia d'aquest dijous després de caure en una piscina particular al municipi de Sunyer, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els Mossos d'Esquadra van obrir diligències i van poder determinar que es tractava d'una mort accidental.



Segons el Segre, la petita es trobava amb la germana bessona i l'àvia quan va caure a la piscina. Els serveis d'emergència va rebre l'avís massa tard i quan van arribar al lloc dels fets, ja no van poder fer res per salvar-li la vida. L'Ajuntament de Sunyer ha decretat aquest divendres tres dies de dol i ha suspès tots els actes programats, també els de la campanya per a les municipals del 28-M.