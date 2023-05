L'R2 Sud recuperarà el servei habitual aquest dissabte després de tres setmanes de problemes

Les incidències de l'R2 només el 2022: més de 140

Tres setmanes després d'un incendi en un quadre de senyals a l'estació de Gavà, la línia R2 Sud de Rodalies recuperarà la normalitat aquest dissabte. El servei, si no hi ha cap imprevist, tornarà a disposar dels sis combois habituals per hora després de restriccions, caos d'horaris i transports alternatius per carretera. En el cas que tot plegat funcioni aquest dissabte, els treballs per reparar els problemes de la xarxa hauran acabat un dia abans del termini que va donar la ministra de Tranports, Raquel Sánchez Com a mesura provisional,per intentar donar servei als usuaris de les estacions afectades. Tot i les mesures, van haver-hi sonats problemes cada matí, en hora punta,-tot i que fossin dos per hora- i amb increments del temps de viatge. El servei per carretera, amb una flota d'autobusos, va donar suport a mobilitzar molts usuaris, que no tenien cap altre remei que resignar-se. El Govern va obrir un expedient sancionador a Renfe per totes les incidències acumulades de l'R2 Sud en aquestes darreres setmanes. En un principi, Adif va atribuir l'avaria a un llamp, però elva certificar que el dia 1 de maig no es va registrar cap tempesta propera a la zona. L'entitat ferroviària va mantenir la seva teoria i va descartar que la incidència al quadre de senyals fos deguda a la marca d'inversions., va assegurar Alfonso Ruiz, subdirector d'Operacions Nord-Est d'Adif.LaAquesta xifra equival a pràcticament una incidència cada tres dies. Les dades van ser publicades aquest maig a eldiario.es després de realitzar una petició de transparència a Adif. Totes aquestes incidències són considerades com afet que van provocar almenysNo van quedar registrades aquelles incidències o retards menors.El president de la Generalitat,va proposar fa dues setmanes articular una "aliança de país" entre administracions, agents socioeconòmics i entitats de la societat civil per exigir al govern espanyol el traspàs de Rodalies i les inversions necessàries al servei. En un article publicat al diari Ara, Aragonès plantejava posar en marxa aquest front comú "a partir del 29 de maig", després de les eleccions municipals: "Malgrat que no hauria de ser així, deixem passar les eleccions municipals si això ha de facilitar el consens".

