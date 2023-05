Quan comença l'estiu 2023: data i hora del solstici

Què és i com funciona el solstici

Els senyals que comença l’estiu

Lluna plena: 3 de juliol, 1 d’agost i 31 d’agost.

3 de juliol, 1 d’agost i 31 d’agost. Lluna nova: 17 de juliol, 16 d’agost i 15 de setembre.

17 de juliol, 16 d’agost i 15 de setembre. Pluja d’estels: Delta Aquàrides el 28 i 29 de juny. Llàgrimes de Sant Llorenç (Perseides) tindran la màxima activitat entre les nits del 12 i 14 d’agost.

La data d’i durarà 93 dies, fins que comenci aleshores la tardor, el 23 de setembre. L’estiu comença a l’cada any quanEls solsticis són els dies més llargs i curts de l’any en un planeta. El dia més llarg marca l’inici de l’estiu i es diu solstici d’estiu. Aquest 21 de juny serà doncs el dia més llarg de l’any i la nit més curta. Just el fenomen contrari es dona durant el solstici d’hivern.A la Terra, els solsticis passen dues vegades l’any: un a l’estiu i l’altre al desembre, per l’entrada de l’hivern. El solstici és el moment de l’any en què el Sol té la màxima declinació respecte a l’equador de la Terra.El solstici d’estiu esdevé quan el Sol arriba al zenit al migdia sobre el tròpic de càncer. Aquest és el paral·lel més al nord en què el Sol es pot situar directament a sobre. Això és quan l’hemisferi nord s’inclina cap al Sol fins al punt màxim.En altres paraules,(amb una inclinació de 23,4 graus cap al Sol). Aquesta inclinació significa que el solstici d’estiu té el nombre més gran d’hores de llum solar iEl dia més curt acostuma a marcar l’inici de l’hivern i es diu solstici d’hivern. El solstici d’hivern de l’hemisferi nord succeeix el desembre quan el pol Nord està inclinat més lluny del Sol. Per aquest motiu, el solstici d’hivern té el major nombre d’hores de llum solar i és el dia més fosc de l’any.A l’hemisferi sud, on les estacions van al contrari, la situació s’inverteix. Tanmateix, les dades exactes del solstici poden variar depenent de l’any.Quan arriba l’estiu, sabem que les altes temperatures ja s’han instal·lat en el nostre dia a dia.i ens hem de mantenir ben hidratats per tal de no patir cops de calor o altres. Els dies són més llargs i moltes persones comencen a agafar períodes de vacances.

