Tiroteig al Vaticà per aturar un vehicle després d'envestir les tanques de control

Ensurt a la. La gendarmeria del microestat on resideix la cúpula major de l'Església catòlica va detenir la tarda d'aquest dijous un home d'uns 40 anys "en un" que s'havia saltat els controls de seguretat amb el cotxe. L'home va envestir les barreres de control i va arribar fins a la plaça central, on els agents van disparar contra les rodes per aturar el seu avenç. Segons ha informat l'oficina de premsa del Vaticà en un comunicat, el conductor, que passarà a disposició judicial aquest divendres, "es troba actualment en unaals nous locals de la".Concretament, l'incident es va produir passades les 20:00 hores, quan un cotxe va arribar a tota velocitat a la, un dels accessos al país des de la ciutat de Roma. Fent cas omís de les instruccions que li havia donat el cos de la, que li impedia entrar a l'estat sense les autoritzacions pertinents, va abandonar temporalment l'entrada i, després de fer una maniobra, va tornar a entrar a tota potència, forçant les dues portes de control de la Guàrdia Suïssa i de la Gendarmeria de l'estat.El comunicat explica que, “en un intent d'aturar el cotxe, l'inspector de la gendarmeria, que custodiava la porta en aquell moment,del vehicle i, tot i que va contactar amb l'aleró davanter esquerre, el cotxe va prosseguir el camí”. Eles va difondre ràpidament per ràdio, i per això el guàrdia va poder tancar a temps la porta de la, que permet accedir a la part posterior de la, els jardins vaticans i la plaça de Santa Marta.Mentrestant, el conductor va arribar al, on solen arribar els caps d'estat i de govern, i va baixar pel peu del vehicle. Poc després va ser detingut per agents de la policia. "L'home, d'uns 40 anys, va ser examinat immediatament per metges de la Direcció de Salut i Higiene de l'Estat de la Ciutat del Vaticà, que van constatar que estava en un estat greu d'alteració psicofísica", s'ha detallat.

