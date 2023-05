Collboni vol convertir Barcelona en «la capital del xip» del sud d'Europa

Es reivindica com a salvador del Mobile

Calviño aposta per Collboni per recuperar "el seny"

Amb una nova enquesta sota el braç que el situa com a guanyador de les eleccions,ha presentat algunes de les seves propostes econòmiques aquest divendres en l'esmorzar de, a l'Hotel Palace. El candidat del PSC ha dit que defensa un model econòmic en què el creixement econòmic de la ciutat està al servei de la creació de llocs de treball de qualitat i de la lluita contra la pobresa i la desigualtat. En aquest sentit, Collboni ha llançat la proposta de convertir, amb el projecte "Barcelona Chip Coast". "El xip és l'eix on pivota la innovació i l'economia del futur, és la clau del progrés i la prosperitat de la nova indústria, i ha de ser la garantia de la sobirania indústria, d'innovació i de coneixement", ha remarcat.Collboni ha dit que la indústria del xip pot garantir a Barcelona lade valor afegit, basats en la tecnologia, en els propers anys. Ha plantejat, per arribar-hi, l'ampliació de laamb 70.000 metres per a un nou edifici que serà seu d'empreses que faran investigació al voltant de la indústria del xip. Ha promès també la creació d'un fons d'inversió de capital risc dotat eni l'activació de-fins al 95% de l'impost d'activitats econòmques- per a les empreses del sector digital de microelectrònica que s'instal·lin a Barcelona. Per tot plegat, ha demanat col·laboració públic-privada i amb la resta d'administracions, i ha anunciat que proposarà la celebració d'unaEl candidat socialista ha contraposat el seu model amb el d', a qui ha acusat de defensar el "decreixement" i prioritzar el "dogmatisme" per davant de les solucions. També s'ha allunyat de, erigint el model del PSC en el candidat de la seguretat jurídica i el sentit comú, que aposta pel sector públic i la iniciativa privada. "Trias amaga les sigles, és el candidat de la inestabilitat i depèn de les instruccions de Puigdemont des de Waterloo", ha dit. L'alcaldable del PSC ha defensat la competitivitat de l'economia i la capacitat de generar, atraure i formar talent. Ha defensat també un sistema "equitatiu", que protegeixis drets laborals. ", sinó créixer amb inclusió, generant igualtat i protegir els drets dels treballadors", ha assegurat.L'alcaldable socialista ha advertit dels riscos de l'economia de plataforma i ha reivindicat la taxa Amazon. "No volem que la ciutat sigui un camp de proves d'empreses depredadores dels drets laborals", ha dit. Aquesta, ha dit, es posarà al servei del petit comerç. També ha promès la neutralitat de les emissions a la ciutat el 2030, cosa que passa per l'electrificació, la descarbonització i més verd, però "de manera organitzada". El model de Collboni passa també per diversificar l'economia, i ha assegurat que "l'economia del visitant" aporta valor a Barcelona, perquè aposten per fires i congressos. En aquest sentit, ha ressaltat quei, concretament, la seva feina com a primer tinent d'alcalde. "Si no, dubto que el Mobile hagués continuat", ha apuntat.Collboni també ha ressaltat que la capacitat que té Barcelona per generar espais d'oficines per generar llocs de treball. "Confiarem en la iniciativa econòmica de la ciutat", ha dit, i ha resumit el model socialista com el del "creixement inclusiu i sostenible posat al servei de l'ocupació de qualitat", ha indicat. En aquest sentit, ha reivindicat eldel govern espanyol i que les reformes s'hagin fet amb "pau social i diàleg" amb els sindicats. "No cal estar dividint i crispant amb l'argument que és l'única manera de progressar", ha dit, en clara referència a Colau. En aquest sentit, s'ha presentat davant del centenar llarg de persones com l'opció del "sentit comú" i el futur alcalde de Barcelona.El candidat ha estat acompanyat de la vicepresidenta i ministra d'Economia,. Entre el públic, l'expresident, el primer secretari del PSC,, el diputat socialista i líder d'Units per Avançar,, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona,, els alcaldes, de Cornellà, i, de l'Hospitalet de Llobregat, els exalcaldes, i els líders dels principals sindicats,, i la presidenta de la taula del tercer sector. Tots ells s'han assegut, amb el líder del PSC a Barcelona, a la taula presidencial. L'acte ha estat presentat pel periodista Josep Maria Morros i Calviño ha estat l'encarregada d'introduir la intervenció del candidat.La ministra d'Economia ha repassat les bones dades econòmiques a Espanya i les polítiques dutes a terme pel govern de Pedro Sánchez. "No és igual qui estigui al capdavant de les institucions;o d'impedir que les coses es desenvolupin", ha dit. Calviño, que ha repassat les fortaleses de Barcelona, sobretot pel que fa a la innovació, el coneixement i l'economia, ha vinculat l'obra de govern a l'Estat amb allò que defensa Jaume Collboni per a Barcelona. "La nostra visió està compartida per Collboni, sé que amb ell al capdavant de l'Ajuntament s'aprofitaran bé els fons europeus", ha apuntat i ha dit que, de la mà del candidat socialista es recuperarà

