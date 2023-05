Els EUA es retracten per haver matat un civil i no un alt càrrec d'Al-Qaida en un atac amb dron a Síria

La maquinària militar dels Estats Units s'ha retractat d'haver matat una persona a qui consideraven un alt càrrec d. Segons ha explicat el, el Pentàgon ha admès que tenen dubtes sobre haver matat un membre d'alt nivell de l'agrupació terrorista, tot i que consideren que podria tenir "algun vincle".El que ha quedat clar, però, és quepel qual van donar llum verda a un atac amb drons a Síria. El mitjà nord-americà confirma que la persona executada per l'atac nord-americà és, de 56 anys, a qui la seva família considera "un pare de família amb deu fills que cuidava de les seves ovelles".Elsegueix investigant les circumstàncies dels fets. A principis de maig, elhavia informat que havien liquidat un membre d'alt nivell d'Al-Qaida. Ara, ja han confirmat que no era aquesta persona. El que tenen dubtes, insisteixen, és si estava relacionat amb el terrorisme o no.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola