Una família apallissa set agents de la policia després que una mare els truqués perquè la maltractaven

Situació descontrolada

La família denunciarà la policia municipal

Set agents de la policia municipal de la capital espanyola van resultar ferits en ser apallissats per diversos membres d'una família després que la mare d'aquesta els va trucar explicant que estava sent maltractada. Els fets van ocórrer de matinada el passat 6 de maig, quan la dona que va trucar va ser interrompuda i la connexió es va tallar.es van traslladar quatre agents.En arribar, els va obrir la dona, queEstava nerviosa i poc col·laboradora, segons explica el comunicat de la policia municipal. Aleshores, mentre li preguntaven què havia passat, va aparèixer a l'escena en actitud "hostil i violenta" el seu marit, que s'amagava les mans i es negava a ser identificat. A més, tota la zona de l'habitatge estava desendreçat, amb tot pels aires i objectes escampats per terra.Els policies li van demanar que ensenyés les mans, per evitar que hi portés alguna arma, moment en què l'home va voler tancar la porta de sobte. Els agents els ho van impedir i van entrar al domicili. És llavors quan aquest home, de 57 anys, ataca els policies amb cops de puny. Aleshores, van sortir de les seves habitacions elsque van subjectar el seu pare perquè no acabés detingut.A partir d'aquíi un dels joves acaba prenent de les mans d'un agent una de les porres extensibles que duien els policies. Tots els membres de la família van acabar cridant i colpejant els agents, que van demanar ajuda a altres companys. En arribar, van intentar reduir-los a tots, però un dels fills va placar un dels policies., erosions per la cara, ferida sagnant i esquinçament de l'uniforme. Gràcies a l'arribada de més agents, també municipals, van aconseguir arrestar els quatre membres de la família, que estan acusats d'atemptat contra l'autoritat i les lesions.Els set policies ferits van haver de ser atesos en centres sanitaris i alguns van cursar baixa.La versió policial contrasta radicalment per l'oferta per la família, que assegureni no al contrari. Segons han explicat el pare, va tenir una discussió amb la seva dona perquè havia arribat tard a casa i ella va trucar a la policia només "per espantar-lo i perquè dormís aquell dia al sofà".L'advocat de la família ha explicat al diarique la policia va accedir a pis sense permís i sense delicte flagrant, per la qual cosa els podrien. "L'actuació dels agents va ser totalment desproporcionada. Al vídeo es veu com colpegen amb les defenses al cap dels meus clients i és una mesura fora de lloc davant la situació que s'estava vivint a l'interior de l'habitatge", relata el penalista.

