Feijóo no posa cara a Ada Colau

La Barcelona real de què parla Alberto Núñez Feijóo en començar la seva intervenció és el Turó Park. Un racó de dins del Turó Park, concretament, parapetat pels arbres que l'envolten i per les façanes dels blocs grandiloqüents que delimiten el parc.l'han rebut alguns centenars de persones (que es diu aviat) i una vintena de banderes espanyoles i catalanes. Absolutament cap de les persones que les onejaven esquivaven el prejudici, totes complien exactament amb els requisits que ha de tenir algú que onegi una bandera un dijous al vespre al Turó Park., president del PP català. Aquest és qui ha iniciat els parlaments agraint la presència del gallec, però encara més la de Cayetana Álvarez de Toledo, que ha multiplicat l'ovació del públic, rebent fins i tot crits eufòrics com ara "Bravo!" o "Aquesta sí!". Ella és la veritable estrella silenciosa de la pretesa majoria silenciosa que avui s'acumula a l'Upper.Durant el seu monòleg ha llepat els peus de Feijóo, però també ha tingut temps de reivindicar la propietat privada, la família (no les famílies, matís important), la seguretat, i el lliure ús de la llengua castellana a Catalunya (ningú li ha rigut aquest últim gag, sap greu, un públic difícil). Possiblement per aquest motiu de seguida ha acabat la seva lletania i ha donat la paraula al gran líder suprem., potser ofesos pel que estan escoltant. La pluja fa acte de presència d'una manera molt tímida i gallega, potser cansada del que té a sota. I algunes minyones surten als balcons a veure què està passant, potser encuriosides per aquest messies bullit que és a punt de parlar.sí. Però encara més. "Vinc en turista, no he vingut en Falcon aquesta vegada". El presidenciable va agafar-se a aquest gag el 1989 i ja no l'ha deixat anar. De fet, ell ha vingut aquí a dinamitar Sánchez i la seva obra de govern, res més que això. Difícilment sabria endevinar la cara d'Ada Colau en una roda de reconeixement. El seu objectiu en aquest míting és batre el sanchisme, guanyar les eleccions; però no les de Daniel Sirera, sinó les seves.Algú ha de fer-ho. Amb la veu tocadíssima, torna a treure les ocupacions i la inseguretat, com d'una manera o altra han fet els seus predecessors. I, de sobte, sense gaire context previ, deixa anar el titular: "Demà mateix presentarem una demanda contra l'alcadessa Colau". Passa una cosa molt interessant, llavors, i és que abans d'explicar el perquè de la demanda la gent ja comença a aplaudir. No sabem per què l'empaperarem, però l'empaperarem, amunt els cors. Un moment d'alta política inesborrable.al votant de dretes que se situa a la fina línia entre ell i Trias, definint al candidat convergent com "el masover de Carles Puigdemont" i acusant-lo de "no voler creuers a Barcelona". Imagina't. Trias, que si pogués serviria ell mateix els mojitos allà dins. En fi.(i el míting) amb un recordatori estratègic a tot el feixistam (i no) que el vulgui escoltar: si tot aquest espanyolisme de dretes el 28 de maig unís forces i deixés estar opcions com Ciutadans, Valents i VOX, el PP seria segona força a Barcelona amb 9 regidors. Sí, ves, Daniel. I si la teva àvia tingués rodes seria... bé, si la teva àvia tingués rodes seria un creuer.

