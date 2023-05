Borràs eleva el to contra Aragonès i l'acusa de voler «fulminar» la independència

Un plebiscit sobre la sequera

A mesura que van passant els dies de la campanya electoral, Junts intensifica -només fora de Barcelona, això sí, perquèactua com una illa independent dins l'estructura del partit- els missatges durs contra ERC. La demostració definitiva ha arribat aquest dijous des de Móra d'Ebre, on la líder del partit,, ha acusat el president de la Generalitat,, de voler "fulminar" la independència. La gestió de l'executiu també ha estat objecte de les crítiques al llarg de l'acte, en el qual s'ha reclamat que les eleccions municipals es converteixin en un "plebiscit" sobre com està afrontant el Govern la situació de sequera Borràs ha indicat que el Govern havia de ser el de la independència, perquè Aragonès es va comprometre a "culminar-la", però ha indicat que ha acabat sent "el de la incompetència". "Potser volia dir fulminar, en lloc de culminar, que només hi ha una lletra de diferència", ha apuntat la presidenta suspesa del Parlament, que ha posat l'accent en elde fa tres setmanes per exemplificar la trajectòria de l'executiu. "Si volem ser independents, no podem ser incompetents. I ara el que tenim és un Govern incompetent", ha diagnosticat.Segons la líder de Junts, l'exemple el marca la resolució que ha emès aquest dijous el comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que ha constatat que s'han violat els drets polítics de Carles Puigdemont . "No només diu que s'han vulnerat els seus drets, sinó també els de tots els ciutadans que els van votar", ha indicat Borràs, que ha demanat "persistir" i seguir l'exemple del fundador de la formació. Aquesta actitud, ha dit, ha de ser replicada per tots els ajuntaments del país. "Som els de les urnes, sense por. Els consistoris es troben amb problemes perquè sense recursos no es poden resoldre", ha remarcat la dirigent independentista."Davant la incompetència, solvència. Davant d'ERC, Junts. I això es veu molt clar amb la sequera", ha remarcat, president del grup parlamentari de la formació fundada per Puigdemont, que també ha demanat que el 28-M sigui un "plebiscit" sobre la gestió que està fent el Govern de la manca d'aigua. "Anirem en contra de qualsevol sospita d'interconnexió de xarxes. La mala gestió i la incompetència d'ERC no pot ser que vagi en detriment de les Terres de l'Ebre.", s'ha compromès Batet. El dirigent de Junts, un dels més crítics al Parlament amb l'executiu que lidera Aragonès, ha reclamat que hi hagi un pla de xoc per afavorir la pagesia, un dels sectors castigats per la situació de sequera que travessa el país.

