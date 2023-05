Aragonès es regira contra Junts a Badalona: «Per sectarisme deixarien passar un alcalde populista»

Junqueras crida a "revoltar-se" contra Junts i PSC

Podria semblar que anomés hi ha una plaça. Si més no, per a alguns partits. És així que tant ERC com Junts han decidit celebrar el seu gran acte a la ciutat en el mateix emplaçament i només ambde diferència: a la cèntrica. És un espai també que ha esdevingut àgora de forts retrets entre les dues formacions exsòcies de la Generalitat, després del foc que van encendre les declaracions de l'alcaldable de Junts, David Torrents, sobre la seva preferència per Xavier Garcia Albiol abans que per l'alcaldable d'ERC . Ahir van ser Laura Borràs i Carles Puigdemont els que van intentar apaivagar aquest foc que els republicans han fet revifar aquest dijous a la tarda. "Per sectarisme deixarien passar un alcalde populista per impedir que hi hagi un alcalde d'ERC. Això nosaltres no ho faríem mai", ha proclamat el president de la Generalitat,, que ha acompanyat l'alcaldable dels republicans al municipi,, en un acte de campanya.El cap de l'executiu català ha erigit ERC en l'única garantia republicana,, i per això ha apel·lat tots aquests col·lectius a votar Montornès. "Qui vulgui, que voti ERC. Totes les altres opcions generen dubtes", ha proclamat, diferenciant-se així de les dues altres formacions que es presenten, Junts, ide Dolors Sabater. Aragonès, però, també ha marcat perfil davant del projecte de l'actual alcalde, el socialista, a qui ha acusat de formar part d'un projecte que està al "servei" de la. "Entre la Moncloa i Catalunya, nosaltres sempre defensarem Catalunya", ha proclamat Aragonès."Per molt que alguns diguin que es deixen la pell i el que s'han deixat és la credibilitat". Amb aquest dard ha iniciat Montornès la seva intervenció, fent un joc de paraules amb el lema de Junts, on apareix Torrents amb la frase 'M'hi deixo la pell'. Com Aragonès, el candidat republicà ha proclamat ERC com la garantia per fer funcionar la Badalona de l'esperança, lluny de projectes del passat i populistes, en referència a Albiol. "Ela Badalona es diu ERC", ha proclamat. També ha aprofitat per fer promeses electorals de la mà de la Generalitat, com ara l'impuls del Catalunya Media City, que laarribi a la parada Pompeu Fabra, i la connexió del Tramvia amb Rodalies. Les seves paraules han aixecat al públic assistent, més d'un centenar, que han aplaudit el seu candidat.I de la Generalitat no només hi ha fet acte de presència Aragonès. La consellera de la Presidència,, s'ha sumat a l'acte i ha apuntat algunes de les obres de govern que ha aconseguit Montornès des de la tinència d'alcaldia de les que proposa, i ha promès que quan sigui alcalde, tindrà el Govern de la Generalitat al costat per impulsar encara més mesures. "Nosaltres som els que farem que Badalona funcioni encara millor", ha proclamat la consellera. Així mateix, ha furgat en les declaracions de Torrents, i ha promès que ERC "mai de la vida" farà que Albiol sigui alcalde. També ha erigit els republicans en garantia per fomentar l': "Som garantia d'una Badalona, republicana, i amb elal centre".L'exconseller, que va ser condemnat a presó per l'organització del referèndum, ha començat la seva intervenció amb un agraïment cap als badalonins que durant el temps delsvan fer "" per reivindicar la seva llibertat. Ha assegurat que, si van anar a la presó, va ser per aconseguir que el país i Badalona siguin "per a tothom", i ha assegurat que en cap cas aquesta repressió els ha desanimat "un gram". Per això ha demanat omplir les urnes de vots a ERC, en la línia de Vilagrà, argumentant que són els "únics" que fa anys que estan "picant pedra" per la república. "Que a les eleccions puguem dir que això no s'ha acabat, comença i continua. Acabarà el dia que tinguem la república plena i justa", ha tancat.Mentre el president de la Generalitat participava en l'acte de Badalona, el president del partit,, carregava també contra Junts i el PSC des d'una intervenció a Sant Andreu. Exactament, ha fet una crida a "revoltar-se" contra la "resignació" d'aquells partits que han "" Barcelona durant 40 anys. A més, ha fet servir exactament les mateixes paraules que des de Badalona ahir mateix, Borràs va fer servir per criticar a ERC. La presidenta suspesa del Parlament va assegurar que ERC i PSC fan "veure que es barallen" però són "socis". Aquestes mateixes les ha girat Junqueras contra socialistes i postconvergents: "Fan veure que es barallen, però s'han repartit el país".

