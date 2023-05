Colau es posa deures amb les treballadores de la llar, un col·lectiu amb «màximes violències»

Gent gran i evidències electorals

L'alcaldessa de Barcelona i candidata a les pròximes eleccions, Ada Colau, ha reconegut que, si aconsegueix governar, encara té "molts deures" en matèria dei lluita dels drets del col·lectiuel proper mandat. Conscient d'això, i al marge de donar seguiment a les polítiques engegades els darrers vuit anys, la màxima representant de Barcelona en Comú ha anunciat que vol "posar la mirada" en "algunes de les dones quePer exemple:".Entitats que treballen amb aquest col·lectiu fa anys que denuncien situacions de condicions laborals abusives, xantatges per la situació migrant de moltes d'aquestes dones o, fins i tot, abusos sexuals, entre altres greuges. Tot passa de portes endins. Sovint, sense contracte. "Si lluitem contra, hem de situar les dones que treballen a la llar", ha expressat Colau, abans d'afegir que habitualmentSi bé la candidata ni la formació han concretat cap partida econòmica concreta, Colau sí que ha posat sobre la taula que "mentre no arribin" els processos de regularització de la immigració , s'han de fer "nous programes i posar-hi milions d'euros". Entre les idees plantejades en un acte a la plaça del Diamant, a la Vila de Gràcia, l'encara alcaldessa ha concretat la necessitat d'enllestir programes d'ocupació que facilitin l'accés als papers a dones migrants i elaborar. Per últim, també ha contemplat "enfortir la possibilitat de fer cooperatives de serveis a la llar" per millorar les condicions de treball d'aquestes dones.En la trobada dels comuns, que també ha comptat amb la que ha estat regidora de Feminismes i LGTBI durant els últims vuit anys, Laura Pérez, s'ha insistit que Barcelona ha creat. També s'han mencionat projectes com el cangur municipal o la creació de centres per a sensellarisme femení.De nou, però, la carpeta dels deures no s'ha esquivat. I en aquest context ha aparegut un altre focus pendent d'atencions:. En aquest camp, Colau també ha reblat que són persones que "sovint pateixen discriminació o". Així, la cap de files dels comuns a Barcelona s'ha encomanat aper introduir "mirada, protocol i pressupostos reals" que contemplin feminisme i orgull de la diversitat.L'acte, a més, es dona amb una realitat de fons: per més que institucionalment els darrers anys s'hagi abraçat la reivindicació del feminisme en els espais polítics, arribats a la pugna per entrar a l'Ajuntament de Barcelona,d'entrar a la institució - segons les enquestes , que és la de Barcelona en Comú. Entre Xavier Trias (Junts), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC) i Daniel Sirera (PP), Colau ho té fàcil per defensar que predica amb l'exemple. És cert que hi ha altres candidatures amb dones al capdavant, com la de Basha Changue (CUP), Anna Grau (Cs) o Eva Parera (Valents), però no està garantida l'entrada al consistori de cap d'aquestes forces. Sigui com sigui, a més, en comparació amb totes les opcions polítiques esmentades fins ara, els comuns tornen a fer-se forts amb una constatació numèrica: sónde la candidatura.

