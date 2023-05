Matar el debat de Bildu

El protagonista



Polèmica acabada. A molt estirar haurà servit peri la seva política d'aliances amb Unides Podem i amb les esquerres nacionals del País Basc i de Catalunya. Però hauria de fer evidentintentant crear polèmiques artificials i buscant sempre el parapet dels tribunals per fer passar el clau per la cabota.La presènciael 28-M va provocar l'incendi fa uns dies. Només eren 44 sobre més de 4.500 i només set d'ells tenien. Un d'aquests ja fa vuit anys que és regidor al seu poble i mai hi havia hagut polèmica. Tots ells havien complert les seves penes de presó i inhabilitació. Però Vox -primer- i la presidenta madrilenya,-després-, en van tenir prou no només per carregar contra el líder del PSOE, sinó també per demanarper la seva suposada connivència amb ETA, que fa dotze anys que va deixar l'activitat armada i en fa més de cinc que es vaAyuso encara exigia aquest dijous al matí aque dugués al Congrés i al Senat la. Però la Fiscalia, a la qual s'havien demanat informes ja abans que els set exmilitants d'ETA amb condemnes per delictes de sang fessin públic el seu compromís de no recollir les actes de regidors, va dir ahir que ni parlar-ne d'il·legalitzacions, que EH Bildu és una formació legal, amb principis democràtics i que aposta exclusivament per les vies democràtiques. Si es llegeix l'articulat de la llei de partits, i les seves referències a la connivència amb organitzacions armades, és evident queFeijóo ha consideratinstar a la il·legalització, però Ayuso no en té prou en la seva. No passarà d'aquí, i la cosa tampoc fa pensar que l'esquerra espanyola tingui prou habilitat per convertir-ho tot plegat en una. De moment Feijóo, que aquest dijous ha estat a Barcelona , ha optat per considerar una "ignomínia" que el PSOE l'acusi de voler viure encara d'ETA. El comitè de drets Humans de les Nacions Unides ha condemnat l'Estat per haver atemptat contra els drets de, expresident de la Generalitat. La justícia va retirar-li l'acta de diputat al Parlament i va impedir que fos investit telemàticament el gener de 2018, tal com pretenia. El comitè afirma que no era procedent retirar-li l'acta, però que tampoc tenia per què ser-ho que fos investit a distància. De nou, la resposta judicial d'Espanya al procés català queda en dubte. El president a l'exili ha afirmat des de Waterloo que es van "violar" els seus drets polítics en impedir que continues "fent política al Parlament" i que era el primer cop que "l'ONU sortís en defensa dels drets polítics d'una persona que és a l'exili".El president de la Junta de Castella-la Manxa,, del PSOE, la va fer grossa aquest dimecres. En un míting, i per agradar el públic i complaure un dels seus candidats, va dir que voldria que fos l'home que es casés amb la seva filla. I es va perdre una disquisició sobre els gustos i la vida sexual dels seus fills., tal com us vam explicar ahir en aquest espai. Avui torna a ser per ell perquè aquest dijous ho ha intentat arreglar dient que estava "disgustat" amb ell mateix i que hauria d'haver anat amb una mica més de cura:, ha dit. Una rectificació a mitges a molt estirar, vaja.ERC vol menys cotxes a Barcelona. El seu candidat, Ernest Maragall, ha proposat un tercer túnel de Rodalies per millorar la connectivitat entre la capital i el seu entorn apostant per una xarxa que acusa la desinversió i que s'ha convertit en un dels punts clau de la campanya d'ERC. Però més enllà dels trens, ERC pretén que es construeixinper reduir l'entrada de vehicles. Maragall, però, no ha aclarit si serien de pagament: "Si per mi fos, serien gratuïts", ha expressat. Però això, com el túnel, no dependrà del consistori barceloní, sinó de l'AMB i de la Generalitat.. Ho ha dit el candidat del PSC, Jaume Collboni, en un acte amb "gent d'ordre" a la zona alta de Barcelona i en el que era el primer acte potent amb protagonisme de la seva número dos, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya. Com sempre que s'adreça a auditoris conservadors, Collboni ha carregat contra Trias, que mostrant el seu perfil més moderat en aquesta campanya busca també aquest vot que fa quatre anys va apostar per Manuel Valls. El candidat socialista explica que el vot a Trias és el vot a Puigdemont i Laura Borràs, i al seu independentisme de confrontació. I, és clar, per ell l'aposta independentista equival a "inseguretat jurídica".

